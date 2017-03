Cá chết nhiều ngày, vẫn mù mờ nguyên nhân

Khả năng nhà máy thải chất độc Theo quy luật tự nhiên, các loại cá sống tự nhiên ở biển, sông suối chết vì bị bệnh rất ít. Ngoài ra, cá ở biển theo mật độ thưa nên rất khó nhiễm bệnh, trừ khi cá bị nhiễm bệnh do tác động môi trường ô nhiễm. Nó khác với cá nuôi thường sinh sống trong mật độ dày, dễ nhiễm bệnh. Hiện tượng cá chết hàng loạt trôi dạt vào bờ nhiều khả năng do bị ô nhiễm từ chất độc hại thải ra. Đặc biệt, cá chết hàng loạt ở khu vực phía nam Hà Tĩnh, bắc Quảng Bình không phải xảy ra lần đầu. Khu vực tập trung nhiều khu công nghiệp nên khó tránh khỏi việc các nhà máy xả thải ra biển. Do đó, để xác định nguyên nhân cá chết hàng loạt ở miền Trung, cơ quan chức năng cần kiểm tra nguồn nước biển vùng san hô xung quanh khu vực có các nhà máy sản xuất. Nếu có hiện tượng san hô chết hàng loạt, chắc chắn cá chết do nhiễm chất thải độc. TS LÊ THANH LỰU, Giám đốc Trung tâm Hợp tác quốc tế nuôi trồng và khai thác thủy sản, Hội Nghề cá Việt Nam NAM GIANG ghi Cần kiểm tra Khu kinh tế Vũng Áng xả thải Được biết các công trình xử lý nước thải của dự án Formosa hay Khu nhiệt điện Vũng Áng được đầu tư bài bản. Tuy nhiên, trước thực trạng cá chết bất thường hàng loạt, chúng tôi kiến nghị các cơ quan chức năng phải kiểm tra việc xả thải của Khu kinh tế Vũng Áng để trả lời người dân chứ họ hoang mang quá. Ông TRẦN ĐÌNH THÀNH, Bí thư Đảng ủy

phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh Cá bị tác động lớn hoặc ngộ độc rất mạnh Hiện tượng cá chết vừa qua cho thấy hết sức bất thường, đặc biệt là cá tự nhiên sống ở tầng sâu dưới đáy biển khơi như cá đuối, cá mú cũng chết trôi dạt đầy vào bờ. Tôi nghĩ có áp lực gì đó tác động rất lớn gây chết tức thì hoặc xảy ra hiện tượng ngộ độc rất mạnh khiến cá tắt thở. Ông LƯU QUANG CẦN, Phó Chi cục trưởng

Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh