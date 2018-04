Cá chết trắng đập ở Bình Phước do nước không có oxy

Sáng 26-4, ông Nguyễn Minh Hải, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi – Thú y tỉnh Bình Phước cho biết, cơ quan này đã lấy mẫu cá và nước để xác định nguyên nhân hàng chục tấn cá chết tại đập Bình Hà, xã Đa Kia (huyện Bù Gia Mập).



Người dân gom cá chết để ủ làm phân

Ông Hải khẳng định, hiện tượng cá chết đột ngột không phải do dịch bệnh mà do thiếu hụt oxy. “Nhận được tin báo, cán bộ Chi cục Chăn nuôi – Thú y tỉnh Bình Phước đã đến hiện trường để kiểm tra và lấy các mẫu cá và nước để xác định nguyên nhân. Bước đầu, chúng tôi khẳng định cá chết do lượng oxy giảm xuống còn 0%. Do đó, cá chết là do thiếu hụt oxy”.



Lý giải về nguyên nhân thiếu hụt oxy, ông Hải cho hay: “Việc lượng oxy hạ xuống thấp tới mức tối thiểu có rất nhiều nguyên nhân. Có thể do biến đổi khí hậu; lượng chất thải phát sinh tuồn xuống vùng hồ đập hoặc bị đầu độc khiến cá đột ngột chết”. Vị Phó Chi cục cho biết thêm, đến nay mẫu cá đã được gửi xuống cơ quan chuyên trách tại TP.HCM để xét nghiệm và sẽ biết được chính xác cá chết vì nguyên nhân nào.

Như Pháp Luật TPHCM đã thông tin, vài ngày gần đây, hàng chục tấn cá khu vực đập Bình Hà 1, xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập đột nhiên chết hàng loạt. Thiệt hại ước tính hàng tỷ đồng. Hồ cá rộng khoảng 22 ha được gia đình ông Dương Văn Cù thuê để thả nhiều loại cá, phần lớn trong số đó là cá lăng.