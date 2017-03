Cá chết xuất hiện dọc bãi biển Đà Nẵng

Sáng nay (29-4), tại khu vực biển Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) tiếp tục ghi nhận có hiện tượng xác cá chết xuất hiện đang trong quá trình phân hủy.

Một số con cá khá to được tìm thấy. So với đợt cá chết xuất hiện tại khu vực biển Phạm Văn Đồng (quận Sơn Trà) thì lần này số lượng cá chết nhiều hơn. Có nhiều con cá to từ 5 đến 10 kg cũng chết dạt vào đây.

Theo nhận định của nhiều ngư dân thì có khả năng cá chết từ nơi khác và dạt vào bờ vì khi vào bờ cá đã bắt đầu thối rữa.



Thêm nhiều cá chết dạt vào bờ

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Đặng Quang Vinh, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở TN&MT TP Đà Nẵng, cho biết: “Hiện chúng tôi đã cho anh em lên ghi nhận tình hình và sẽ có báo cáo cụ thể”.





Đây là lần thứ hai phát hiện cá chết dạt vào bờ biển Đà Nẵng

Được biết chiều nay tại Âu thuyền Thọ Quang, Sở NN&PTNT cùng Sở Công Thương TP Đà Nẵng sẽ có buổi đối thoại với ngư dân, thương lái, chủ nhà hàng… để tìm hướng ra cho ngư dân vì xu hướng người tiêu dùng, du khách đang giảm tiêu thụ cá.

Ông Diệp Hoàng Thông Anh, Trưởng Ban quản lý chợ đầu mối Hoà Cường, cho hay nhiều tiểu thương buôn bán mặt hàng hải sản đã nghỉ bán mấy ngày hôm nay. Lượng hải sản nhập về chợ cũng giảm hơn 50% từ khi xảy ra vụ cá biển chết ở Hà Tĩnh, Huế, Quảng Bình, Quảng Trị.



Trong khi đó, các công ty lữ hành du lịch cũng cho hay dự báo trong dịp lễ này du khách đang có xu hướng hủy tour đến một số điểm tại khu vực miền Trung từ Hà Tĩnh vào tới Đà Nẵng. Nhiều du khách đang chuyển sang tour núi cao. Trong khi đó, một số công ty du lịch tại Đà Nẵng cho biết thêm, các du khách không hủy tour nhưng họ lại yêu cầu đổi thực đơn và không chọn hải sản.



Trước đó chiều 28-4, ông Đặng Việt Dũng (Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng) đã có cuộc họp với các cơ quan hữu quan để giải quyết vấn đề cá chết tại khu vực biển Đà Nẵng và ứng phó trước diễn biến người dân, du khách đang làm lơ với cá biển.



Tại cuộc họp, ông Đặng Quang Vinh, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở TN&MT TP, báo cáo kết quả kiểm tra lấy mẫu phân tích chất lượng ven bờ biển Đà Nẵng.

Kết quả so với giá trị giới hạn của các thông số chất lượng nước biển vùng biển ven bờ “Vùng bãi tắm biển, thể thao dưới nước” của QCVN 10-MT:2015/BTNMT thì các thông số như: pH, DO (lượng ôxy hòa tan trong nước), TSS (tổng chất rắn lơ lửng), NH 4 + N (Amoni), Cr6+ (Crom 6), Pb (Chì), Hg (Thủy ngân), CN- (Xyanua) cho thấy: “Các thông số đều nằm trong giới hạn cho phép, đảm bảo yêu cầu phục vụ mục đích thể thao, giải trí dưới nước”.

“Kết quả phân tích mẫu nước biển vào ngày 27-4 so với kết quả phân tích lượng nước biển ngày 17-4 và trong năm 2015 cũng cho thấy không có sự biến động bất thường nào” - ông Vinh cho hay.