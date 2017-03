Cá độ qua mạng: Khó bắt “cá to”

Theo nhiều cán bộ tố tụng, thực tế không dễ phát hiện đường dây đánh bạc trên mạng. Khi phát hiện thì việc triệt phá tận gốc cũng rất khó bởi hình thức đánh bạc này tổ chức theo hình kim tự tháp.

Khó triệt tận gốc

Thông thường, các tập đoàn cá độ xuyên quốc gia thành lập một hệ thống gọi là “mạng tổng” ở các khu vực hay các nước. “Mạng tổng” sẽ lập ra các công ty để chia thành nhiều “mạng con” với số tiền trong tài khoản ít hơn. Các “mạng con” tiếp tục chia nhánh cho người chơi...

Sự phân cấp này giúp người vi phạm có khả năng trốn tránh sự phát hiện của cơ quan pháp luật. Nếu có bị phát hiện, thông thường chỉ có “cá nhỏ” sa lưới, còn “cá to” như người tổ chức mạng cá độ, cơ quan chức năng khó mà lần ra.

Chẳng hạn, trong vụ đánh bạc hàng triệu USD qua mạng mà TAND TP.HCM vừa xử, qua điều tra xác định đầu năm 2007, Hoàng Đức An và một phụ nữ tên Tuyết (không rõ lai lịch) bàn bạc rồi An tổ chức cá độ các giải bóng đá nước ngoài qua mạng. Tuyết chuyển cho An một số mạng cá cược với tổng tài khoản 9,5 triệu USD. An giữ 10% giá trị tài khoản mạng, chia cho các bị cáo khác trong đường dây từ 5% đến 15%. Sau đó, An và đồng phạm vào các trang web trực tiếp tổ chức cho các con bạc vãng lai tham gia cá độ để hưởng chênh lệch 0,05%.

Hiện việc chơi cá độ trên mạng ngày càng phổ biến nhưng khó xác định trách nhiệm hình sự của người vi phạm. Ảnh minh họa: HTD

Mỗi lần chung chi với Tuyết, An gọi điện thoại, Tuyết cử người giao nhận ngoài đường. Sáng 30-6-2008, An và đàn em đi gom tiền đánh bạc thì bị công an kiểm tra, phát hiện trên ôtô có 59.000 USD, 700 triệu đồng, bốn máy tính xách tay, nhiều tờ phơi…

Trong vụ này, cơ quan chức năng chỉ xử lý được An và cấp dưới. Riêng Tuyết cùng các đại lý cấp trên và “mạng tổng” thì không thể lần ra. Cuối cùng, TAND TP đã phạt An bốn năm tù về tội tổ chức đánh bạc. Các bị cáo còn lại cũng bị phạt tù về tội tổ chức đánh bạc và tội đánh bạc.

Một kiểm sát viên VKSND TP.HCM chia sẻ thêm khó khăn: Cá độ qua mạng biến đổi liên tục. Muốn chơi, vào mạng là có trang web phục vụ. Phương thức tham gia càng ngày càng đơn giản. Con bạc bây giờ không cần tài khoản với số tiền nhất định ở ngân hàng nước ngoài mà chỉ cần những tài khoản nhỏ ở ngân hàng trong nước cũng có thể tham gia. Công an hiện chỉ có thể tăng cường truy xét các tụ điểm tổ chức đánh bạc. Trong khi đó, người phạm tội chỉ cần một cái USB 3G là có thể ngồi ở bất kỳ đâu và cơ quan chức năng khó mà định vị, lần ra.

Bổ sung quy định về vật chứng

Theo luật sư Trần Hải Đức, Đoàn Luật sư TP.HCM, pháp luật tố tụng hình sự cần phải điều chỉnh để tạo thuận lợi trong việc xử lý cá độ qua mạng.

Theo ông, đây là loại tội phạm công nghệ cao, chủ yếu thao tác qua máy vi tính, chứng cứ thu thập được chỉ là địa chỉ IP thì việc điều tra, xác định danh tính sẽ rất khó khăn. Chẳng hạn, người tổ chức đánh bạc có thể tạo trang web mời gọi đánh bạc trên mạng rồi sau đó dỡ bỏ trang gốc hoặc sử dụng những phần mềm che giấu địa chỉ IP thật, tạo IP giả…

Hiện Bộ luật Tố tụng hình sự quy định chứng cứ phải là những gì tồn tại thực tế chứ không phải các “vật ảo”. Vì vậy, cần thiết phải bổ sung rằng chứng cứ có thể là dữ liệu điện tử được lưu trong máy tính, mạng máy tính. Ngoài ra, cũng cần bổ sung thêm cách thức thu thập chứng cứ. Với dữ liệu điện tử, dù người phạm tội có xóa bỏ thì cơ quan điều tra vẫn có thể khôi phục và vẫn có giá trị chứng minh như vật chứng thông thường.

Bên cạnh đó, cơ quan tố tụng cũng cần quyền hạn ở phạm vi rộng hơn liên quan đến hoạt động thu thập chứng cứ ở dạng dữ liệu điện tử. Chẳng hạn, điều tra viên được yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ mạng cung cấp thông tin, được quyền truy cập máy chủ lấy dữ liệu... Có như vậy thì việc xử lý đối với hình thức đánh bạc qua mạng mới đạt hiệu quả.

Hợp thức hóa cá độ bóng đá? Ở các nước phương Tây có nhiều công ty cá cược hoạt động với doanh số lên đến hàng tỉ USD mỗi năm. Hiện hai tập đoàn cá cược được biết đến nhiều nhất là William Hill (châu Âu) và Hong Kong Jorkey Club (châu Á). Cả hai có hàng chục ngàn đại lý ở các nước và tổ chức cá cược qua mạng với rất nhiều hình thức. Tại nước ta, Bộ Tài chính đã xây dựng dự thảo nghị định đặt vấn đề hợp pháp hóa dịch vụ đặt cược và đang trong quá trình lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan. Theo dự thảo, chỉ doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện theo quy định của nghị định này mới được tổ chức kinh doanh đặt cược. Doanh nghiệp chỉ được phép kinh doanh đặt cược trong phạm vi nội dung được cấp phép. Việc cá cược thực hiện giữa các cá nhân với nhau hoặc các tổ chức chưa được cấp giấy phép đều bị nghiêm cấm... Cũng theo dự thảo, với đặt cược bóng đá, tần suất phụ thuộc vào lịch đấu của các trận, giải thi đấu thể thao được lựa chọn để kinh doanh. Bộ Tài chính đề xuất thí điểm với bóng đá căn cứ vào kết quả khi kết thúc các hiệp đấu hoặc kết quả chung cuộc... Mức đặt cược tối thiểu một lần là 10.000 đồng, mức tối đa một người chơi không vượt quá 1 triệu đồng/ngày... Nắm chắc phương thức hoạt động Khi điều tra những vụ đánh bạc qua mạng, cơ quan công an cần phải nắm chắc phương thức hoạt động đánh bạc của những đường dây này. Chẳng hạn, cách sử dụng đường link, tài khoản và mật khẩu để truy cập tham gia đánh bạc như thế nào, cách thức quy ước của những người tham gia sử dụng, xác định sự câu kết giữa các con bạc, người tổ chức… Nếu vội vàng sẽ chỉ bắt được các con bạc nhỏ, các đại lý nhỏ mà không triệt được tận gốc. Thẩm phán VŨ PHI LONG,

Phó Chánh Tòa Hình sự TAND TP.HCM Cần hướng dẫn cụ thể thêm Hiện việc chơi cá độ trên mạng ngày càng phổ biến. Người chơi chỉ cần một tài khoản của một website nào đó của nhà cái là có thể tham gia cá độ trên mạng. Nhưng khi xác định trách nhiệm hình sự của người vi phạm, cơ quan tố tụng gặp nhiều vướng mắc như khó xác định được tổng số tiền, giá trị hiện vật dùng để đánh bạc của tất cả các lần đánh bạc, khó xác định số lần chơi nhiều hay ít. Bởi lẽ người đánh bạc có thể ngồi tại bất cứ vị trí nào, bất kỳ nơi đâu miễn kết nối mạng được là có thể chơi bạc. Mới đây, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao đã ra Nghị quyết 01 hướng dẫn xử lý về các tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc. Tuy nhiên, nghị quyết lại chưa chú ý hướng dẫn về loại hình cá độ qua mạng. Với loại tội phạm công nghệ cao này, cần có thêm hướng dẫn kịp thời để cơ quan tố tụng dễ dàng trong xử lý. Luật sư NGUYỄN THẾ HỮU TRẠCH, Đoàn Luật sư TP.HCM

HOÀNG YẾN