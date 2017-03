Cà Mau: Xe đò cạnh tranh cùng xe buýt

Hai tuyến đường liên huyện TP Cà Mau - Sông Đốc (50 km) và TP Cà Mau - U Minh - Khánh Hội (60 km) đang có 66 đầu xe loại 16 chỗ của 44 đơn vị vận tải hoạt động. Đây là hai tuyến mới mở từ năm 2006 và 2008. Do các tuyến đường đều nhỏ, lượng khách không nhiều nên hầu hết nhà xe đều chưa thu hồi được vốn đầu tư xe.

Âm thầm mở thêm tuyến xe buýt

Tháng 6-2010, các nhà xe đều bất ngờ khi được biết Sở GTVT tỉnh Cà Mau đang vẽ đường, lập trạm dừng xe buýt tại hai tuyến đường trên. Bà Lê Thị Kim Ngân, DNTN Đào Quang Trung, hoạt động vận tải tuyến TP Cà Mau - U Minh - Khánh Hội, cho hay: “Chúng tôi không được thông báo gì về việc mở tuyến xe buýt mới. Đến khi thấy có người đi vẽ đường, chúng tôi mới biết Sở GTVT tỉnh Cà Mau đã âm thầm chuẩn bị đưa mấy chục xe buýt vào hoạt động trên hai tuyến đường này”.

Thấy rõ nguy cơ phá sản, tất cả 44 đơn vị vận tải đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đề nghị làm rõ. Trong công văn số 3592 ngày 8-9-2010, UBND tỉnh Cà Mau khẳng định việc mở hai tuyến xe buýt nói trên đúng với quy hoạch vận tải bằng xe buýt giai đoạn 2008-2015. Tuy nhiên, Sở GTVT tỉnh Cà Mau đã không công bố quy hoạch, công bố tuyến theo quy định. Đến lúc này, Sở GTVT tỉnh Cà Mau mới “sửa sai” bằng việc ban hành ngay thông báo số 23 (cùng ngày 8-9) để công bố tuyến đối với hai tuyến xe buýt nói trên.

Khốn đốn cả hai phía

Ông Nguyễn Ngọc Tân, đại diện cho 30 đơn vị vận tải tuyến TP Cà Mau - Sông Đốc, nói: “Khi tham gia hoạt động tuyến này (cuối năm 2008), chúng tôi đã biết sẽ gặp khó khăn nếu xe buýt được tung vào sớm vì đây là tuyến mới, trong 1-2 năm đầu khó thu được lợi nhuận. Nhưng không ngờ Sở lại không thông báo trước như quy định. Nếu không có phương án khác, tất cả chúng tôi sẽ bị phá sản”.

Cùng tâm trạng, bà Kim Ngân nói thêm: “Chúng tôi hoạt động từ năm 2006, rất ít khách nên hầu hết chưa thu hồi được vốn đầu tư. Nếu được thông báo trước, tôi cũng sẽ cố gắng đầu tư xe buýt để được tiếp tục hoạt động. Tuy nhiên, Sở GTVT tỉnh Cà Mau đã không cho chúng tôi cơ hội đó”.

Trong lúc đó, hai đơn vị được quyền đầu tư kinh doanh xe buýt tại hai tuyến trên (doanh nghiệp Nguyễn Thanh Thảo và Tuấn Hiệp) cũng như đang ngồi trên lửa. Hai doanh nghiệp này đã đầu tư 40 xe buýt mới từ tháng 5-2010 (mỗi xe trị giá trên 700 triệu đồng) nhưng giờ phải chịu cảnh nằm chờ. Công văn số 786 ngày 21-7-2010 của Sở GTVT nêu rõ: “Hiện nay DNTN Nguyễn Thanh Thảo và DNTN Tuấn Hiệp đã hoàn thành các thủ tục đăng ký tham gia khai thác và đầu tư phương tiện đúng chủng loại. Do đó, Sở GTVT sẽ chấp thuận cho hai doanh nghiệp trên vào khai thác tuyến trong tháng 8-2010”. Nhưng đến nay, 40 xe buýt của hai đơn vị này vẫn chưa được lăn bánh.

Cần sự công bằng trong kinh doanh

Trao đổi với chúng tôi, ông Tô Hoàng Đông, Trưởng phòng Vận tải Sở GTVT tỉnh Cà Mau, thừa nhận: “Có chút sơ suất là không thông báo tuyến và Sở đã sửa sai bằng thông báo tuyến số 23”. Các vấn đề khác, ông Đông cho rằng đã thực hiện đúng thẩm quyền của Sở và đúng quy định hiện hành. Cụ thể, cả hai tuyến xe buýt trên Sở GTVT tỉnh Cà Mau đều có thẩm quyền mở tuyến, có quyền đấu thầu hoặc chỉ định thầu. Ông Đông cũng khẳng định cả hai tuyến đường trên đều đảm bảo an toàn giao thông cho xe buýt 40 chỗ hoạt động.

Tuy nhiên, trong Công văn số 481 ngày 4-6-2010, ông Huỳnh Văn Minh, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời, đã khẳng định tuyến TP Cà Mau - Sông Đốc sẽ không an toàn khi cho xe buýt vào hoạt động, đề nghị tỉnh chậm thực hiện chủ trương trên để chờ nâng cấp đường. Các nhà xe đang hoạt động trên hai tuyến trên cũng đồng tình với ý kiến này. Bà Kim Ngân đề nghị: “Trước đây chúng tôi từng xin hoạt động bằng xe 25 chỗ nhưng Sở GTVT tỉnh Cà Mau không đồng ý vì cho rằng đường nhỏ. Nay đường vẫn chưa sửa chữa thì chính Sở lại tung xe buýt vào. Tôi đề nghị Sở tạm dừng triển khai xe buýt trên hai tuyến để đảm bảo an toàn giao thông. Còn khi đã đủ điều kiện an toàn đưa xe buýt vào hoạt động, đề nghị Sở GTVT tạo cơ hội cạnh tranh công bằng cho mọi doanh nghiệp”.

TRẦN VŨ