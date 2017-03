Cà Mau: Xe đò “quyết chiến” xe buýt

Sẽ xử lý nghiêm nếu vi phạm pháp luật Khi nghe báo tin xe buýt bị cản trở hoạt động, chúng tôi đã đến can thiệp ngay. Tuy nhiên, cách ngăn cản của DN xe đò trong ngày 11-11 chưa vi phạm pháp luật nên chưa có cơ sở để xử lý. Tuy nhiên, tôi khẳng định nếu họ có hành vi vi phạm pháp luật, công an sẽ quyết xử lý nghiêm minh. Thượng tá HUỲNH THANH LÂM, Phó Trưởng Công an phụ trách giao thông huyện Trần Văn Thời Chúng tôi bị đối xử không công bằng Các DN xe đò sẽ bị phá sản nếu xe buýt vào hoạt động cùng tuyến. Chúng tôi đề nghị được kéo dài thời gian đưa xe buýt vào đến cuối năm 2011, hoặc cho chúng tôi cơ hội cạnh tranh kinh doanh công bằng. Ông NGUYỄN NGỌC TÂN, đại diện các DN xe đò trên tuyến

Cà Mau-Sông Đốc