Cá nhân giao dịch USD là trái pháp luật

Tòa đã tuyên giao dịch vay tiền giữa hai bà là trái pháp luật, đồng thời buộc bà B. phải trả cho bà C. hơn 400 triệu đồng nợ gốc.

Theo hồ sơ và lời khai của các đương sự tại tòa, trước năm 2011, bà B. vay 400 triệu đồng và 20.000 USD của bà C. Năm 2011, bà B. đã trả cho bà C. 400 triệu đồng. Số tiền còn lại thì bà B. ghi giấy nhận nợ vào ngày 31-12-2011. Một mặt giấy vay có nội dung: “Tôi có mượn chị C. 400 triệu đồng và 20.000 USD. Hôm nay tôi không có tiền trả, tôi chuyển lại chị cổ phần của mình theo đơn giá mà chị đưa ra là 400 triệu đồng. Như vậy tôi còn thiếu chị C. 20.000 USD”.

Tòa căn cứ vào nội dung giấy nhận nợ này (không ghi năm, không thỏa thuận tiền lãi) để xác định đây là trường hợp vay nợ không kỳ hạn. Tại hai phiên tòa sơ và phúc thẩm, bà B. khai đã trả lãi nhưng không có giấy tờ chứng minh và phía bà C. cũng không thừa nhận. Theo khoản 1 Điều 447 BLDS, đây là hợp đồng vay không kỳ hạn không có lãi, bên cho vay có quyền đòi lại tài sản và bên vay cũng có quyền trả nợ vào bất cứ lúc nào nhưng phải báo cho nhau biết trước một thời gian hợp lý, nếu không có thỏa thuận khác.

Tháng 8-2012, bà C. làm đơn khởi kiện đòi nợ. Tháng 10-2012, TAND huyện Hóc Môn thụ lý vụ án nhưng không xem xét việc nguyên đơn có báo cho bị đơn biết trước để trả nợ hay không. Phía nguyên đơn cũng xác nhận việc chưa thông báo cho bị đơn khoảng thời gian hợp lý để thực hiện việc trả nợ trước khi khởi kiện.

Theo HĐXX phúc thẩm, việc tòa sơ thẩm thụ lý giải quyết vụ án này, buộc bà B. trả cho bà C. 20.000 USD, quy đổi ra tiền Việt bằng hơn 400 triệu đồng là có thiếu sót và không đúng quy định pháp luật.

Tuy nhiên, xét từ ngày tòa sơ thẩm thụ lý vụ án đến ngày tòa phúc thẩm xét xử là khoảng một năm nhưng bà B. vẫn chưa trả nợ cho bà C. Tại phiên tòa phúc thẩm, phía nguyên đơn cũng đã đồng ý cho bị đơn ba tháng sau ngày án phúc thẩm có hiệu lực để thực hiện việc trả nợ. Tòa phúc thẩm cho rằng khoảng thời gian từ khi tòa sơ thẩm thụ lý vụ án và ba tháng mà nguyên đơn cho thêm được xem như là khoảng thời gian báo trước hợp lý để phía bị đơn trả nợ theo quy định dẫn ở trên.

Do pháp luật không cho phép cá nhân không có giấy phép kinh doanh ngoại tệ giao dịch cho vay bằng tiền USD nên giao dịch cho vay giữa bà C. và bà B. là trái pháp luật. Tuy nhiên, theo quy định thì không tịch thu phần tiền gốc sung công quỹ mà chỉ cần quy ra giá trị tiền Việt tại thời điểm xét xử sơ thẩm. Nếu bên vay đã trả tiền lãi thì sẽ được trừ vào tiền nợ gốc. Do bà B. không chứng minh được có trả lãi nên bà phải trả lại toàn bộ số tiền đã nợ bà C.

PHƯƠNG LOAN