Cả nước có 81 người chết vì tai nạn dịp lễ 2-9

So với cùng kỳ năm 2012, số vụ TNGT tăng 67 vụ, số người chết giảm 34 người nhưng người bị thương tăng 23 người.

BS Trương Thế Hiệp, Phó Trưởng khoa Cấp cứu - BV Chợ Rẫy (TP.HCM), cho biết trong bốn ngày nghỉ vừa qua (từ ngày 30-8 đến 2-9), BV Chợ Rẫy cấp cứu gần 980 trường hợp, gần bằng so với dịp lễ 2-9 năm 2012. Trong đó, số trường hợp bị TNGT là gần 280 ca, giảm gần 11% so với cùng kỳ năm 2012; chấn thương sọ não do TNGT là hơn 200 ca, giảm gần 9%.

Trong khi đó, tình hình cấp cứu tại các bệnh viện thuộc Sở Y tế TP.HCM lại tăng cao. Từ ngày 31-8 đến 2-9, các bệnh viện đã tiếp nhận hơn 3.200 ca cấp cứu, tăng 59% so với dịp lễ năm 2012; trong đó có hơn 430 ca TNGT, tăng 34% và có hai ca tử vong. Ngoài ra, các loại tai nạn sinh hoạt cũng tăng 89%, ngộ độc tăng 75%, đả thương tăng 53%...

AX - DUY TÍNH