Cả nước đồng loạt ra quân thực hiện Tháng ATGT

Đây là một hành động cụ thể, thiết thực tác động trực tiếp đến người tham gia giao thông nhằm chuyển biến nhận thức của họ khi tham gia giao thông. Năm nay, ủy ban ATGT Quốc gia đã xây dựng chương trình hành động cụ thể, mang tính nhân văn khi xây dựng Tháng ATGT với chủ đề Tháng Văn hóa giao thông nhằm xây dựng một môi trường giao thông an toàn, thân thiện và đầy tình người. Nhóm phóng viên Báo GTVT đã có những ghi nhận không khí ra quân thực hiện Tháng ATGT tại các địa phương trên cả nước.

Thứ trưởng Trần Doãn Thọ phát động hưởng ứng Tháng ATGT.

Bộ GTVT và Công đoàn GTVT VN phát động hưởng ứng Tháng ATGT

Ngày 31/8, Bộ GTVT và Công đoàn GTVT VN đã tổ chức lễ phát động hưởng ứng Tháng ATGT nhằm xây dựng văn hóa giao thông. Đến dự và phát động hưởng ứng Tháng ATGT có Thứ trưởng Trần Doãn Thọ, Chủ tịch Công đoàn GTVT VN Tạ Đăng Mạnh cùng đại diện các cục vụ viện, các Tổng công ty xây dựng thuộc ngành GTVT.



Bộ GTVT và Công đoàn GTVT VN thống nhất một cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hóa giao thông trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức khối Bộ GTVT, cơ quan tham mưu giúp việc của Bộ trưởng…trong đó cán bộ và công chức ngành GTVT sẽ gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện Tháng ATGT và thực hiện pháp luật về TTATGT một cách có văn hóa. Theo đó, mỗi cán bộ, công nhân viên phải hiểu văn hóa giao thông trước hết là sự hiểu biết đầy đủ và ý thức chấp hành nghiêm chỉnh về pháp luật giao thông.

Mỗi cán bộ công chức khi tham gia giao thông phải tự học hỏi, tìm hiểu các quy tắc ATGT, đồng thời phải tuyên truyền, nhắc nhở người khác cùng thực hiện dần trở thành ý thức chấp hành. Văn hóa giao thông là ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng khi tham gia giao thông, đấu tranh với các thói hư tật xấu tùy tiện của những người tham gia giao thông, bản thân cán bộ công nhân viên và gia đình phải gương mẫu thực hiện các quy định bảo vệ công trình giao thông, phương tiện giao thông, không làm ảnh hưởng tới trật tự ATGT, không lấn chiếm lòng đường vỉa hè, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng tại các bến tàu xe, trên đường… để xây dựng một môi trường giao thông thân thiện, an toàn.

Trong khi tham gia giao thông mỗi người đều phải ứng xử một cách có văn hóa, thể hiện tinh thần hợp tác, giúp đỡ nhau khi tham gia giao thông như giúp đỡ người già, trẻ em, người tàn tật. Lái xe, lái tầu, thanh tra, bảo vệ phải tôn trọng, lịch sự khi tiếp xúc với hành khách và người đi đường, ôn hòa bình tĩnh, hợp tác khi giải quyết các vụ va chạm, nhường nhịn nhau khi ách tắc đường và vận động mọi người cùng thực hiện, đấu tranh, lên án những người có hành vi thiếu văn hóa khi đi đường.

CBCNVC ngành GTVT sẽ thực hiện nếp sống văn hóa khi tham gia giao thông gồm có 3 có, 4 không: Có hiểu biết đầy đủ pháp luật về giao thông; có ý thức trách nhiệm cao đối với bản thân và cộng đồng khi tham gia giao thông; có hành vi ứng xử văn hóa, hợp tác giúp đỡ những người khác khi tham gia giao thông. Bốn không: Không uống rượu bia, phóng nhanh vượt ẩu, vận hành phương tiện chưa đủ giấy tờ quy định; không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang bảo vệ ATGT; không để thói hư tật xấu, thiếu văn hóa ứng xử với mọi người khi tham gia giao thông; không để xảy ra TNGT, đó chính là phương châm hành động của tất cả CBCNVC ngành GTVT trong Tháng ATGT và những năm tiếp theo.

Thay mặt lãnh đạo Bộ GTVT, Thứ trưởng Trần Doãn Thọ đã yêu cầu toàn bộ, CBCNVC trong ngành GTVT cần gương mẫu chấp hành nghiêm túc Luật Giao thông và thực hiện đầy đủ, nghiêm chỉnh các nhiệm vụ của mình. Mỗi CBCNVC ngành GTVT hãy là một tuyên truyền viên tích cực trong việc vận động người thân trong gia đình, bạn bè, hãy là một công dân tốt, là người có văn hóa khi tham gia giao thông. Xây dựng Văn hóa giao thông hãy bắt đầu từ việc làm nhỏ nhất, đó là mỗi người phải thể hiện trách nhiệm đối với bản thân và gia đình khi tham gia giao thông.

Hà Nội: Xử lý 680 trường hợp trong ngày đầu ra quân