Cả nước trời giảm mưa

Từ thứ năm đến cuối tuần, vùng áp thấp nóng phía tây phát triển gây thời tiết giảm mưa, bắt đầu đợt nắng nóng ở miền Bắc và miền Trung nhưng không quá gay gắt như đợt đầu tháng 6, nhiệt độ cao nhất hầu hết từ 35-37OC.

Tây nguyên và Nam bộ nhiệt độ cũng tăng dần, trời khá oi bức vào giữa trưa trong những ngày giữa tuần, nhưng mức độ không gay gắt lắm với nhiệt độ cao nhất ở miền Đông và TP.HCM khoảng 34-35OC, có nơi xấp xỉ 36OC. Mưa có xu hướng giảm dần và tập trung về chiều tối, hầu hết mưa nhỏ và mưa vừa, vài nơi ở bắc miền Đông và ven biển ĐBSCL có mưa vừa hoặc mưa to.

Theo LÊ THỊ XUÂN LAN (TTO)