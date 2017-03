Anh cứ ‘thanh thản’ sai phạm!

Người ta chỉ cần một lần vi phạm xây dựng công trình bị cơ quan nhà nước lập biên bản, nhắc nhở, xử phạt là sợ khiếp vía rồi, đằng này ổng cứ "thanh thản" mà vi phạm tới tới.

Các công trình do ổng làm chủ đầu tư, nào xây “lụi”, nào xây lố diện tích, nào xây sai thiết kế… tùm lum hết trơn. Nay thì trong danh sách 38 công trình cao tầng trên địa bàn thực hiện không đầy đủ quy định về PCCC do Cảnh sát PCCC TP Hà Nội thông báo có đến 15 công trình do ông đại gia này là chủ.

Vậy mới đúng là “thanh thản” chớ, an nhiên vi phạm như thể cóc sợ ai. Mà vì sao ổng hổng sợ? Cái này chắc phải làm một nghiên cứu, phải chăng mức phạt nhẹ quá so với khối tài sản kếch xù, phải chăng số ông này may mắn bởi ngoài một số vụ bị xử lý nghiêm thì cũng có một số vụ ông vượt qua phà phà?

Mai sau, đi ngang qua một số công trình từng có sai phạm ở Sài thành, Hà thành, ở xứ gạo trắng nước trong, hay quê hương đất mỏ, hoặc vùng biển cát trắng… (trời ơi nhiều quá, tui nhớ hổng nổi), người đời mãi nhớ rằng những nơi này từng có bước chân (đầu tư) của “đại gia điếu cày” đi qua…

Cuộc đời thiệt là thanh thản quá đi!