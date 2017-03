Nhầm KT3 cho ‘gà nông thôn mới’

- Làm quái gì có con gà nào bay lả bay la như chim, như cò vậy cha?

- Là tui chế ca dao cho nó phù hợp với thời sự đó mà.

- Thời sự gì vậy?

- He he, hơn 1.000 chú gà con lông tơ mũm mĩm được huyện Quế Sơn, Quảng Nam cấp cho nhân dân xã Quế An trong chương trình Nông thôn mới. Thế rồi chẳng hiểu sao những chú gà này lại rồng rắn dẫn nhau vào hết chuồng của bí thư, chủ tịch và cán bộ xã…

- Chuyện “chim quý thì ở lầu son” có gì đâu mà lạ. Bộ ông không nhớ cách đây không lâu đàn dê chính sách cũng lũ lượt kéo nhau vào trang trại nhà bí thư Huyện ủy Thạch Thành, Thanh Hóa à? Đây cũng vậy thôi, gà “nông thôn mới” dĩ nhiên phải đẳng cấp hơn gà thường chớ, phải được tận tay các cán bộ chăm sóc mới đỉnh chớ!

- Tui hông cần biết dê quý hay gà đẳng cấp, tui chỉ quan tâm đến chuyện số gà này đã được đăng ký hộ khẩu nhầm địa chỉ. Lẽ ra chúng phải được thường trú ở nhà dân chớ sao lại chui hết vào nhà cán bộ?

- Thì đây này, báo đăng chủ tịch xã Quế An nói không phải tất cả cán bộ của xã đều nhận mà họ chỉ nhận thay cho anh, em, cha, mẹ của họ để nuôi thôi. Tức là những con gà này chẳng qua chỉ tạm trú diện KT3 nhà họ thôi, ông hiểu chửa?

- Nhận thay sao sau thời gian nuôi lớn lại bán lấy tiền bỏ túi, rồi bây giờ bảo sẽ trả lại tiền cho dân bằng giá trị gà con ban đầu?

- Cái đó ông đi mà hỏi mấy con gà ấy!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU