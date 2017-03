- Nhịp phách TIỀN đất Huế… He he, ông xã có điều chi phấn khởi dữ vậy? Bộ năm nay sếp thưởng to hả? Vậy thì mời nộp vào ngân sách của em gấp gấp gấp…

- Bà bình tĩnh, là tui phấn khởi trước tin Bộ trưởng Thăng hứa “Nếu đêm giao thừa còn người dân muốn về quê mà hết xe thì điều cả xe của lãnh đạo đến bến chở dân về quê ăn tết”. Bà nghe rõ chưa! Vậy là vợ chồng con Mén khỏi phải phập phồng lo hết vé xe về quê chồng nó ăn tết rồi.

- Nói dzậy là sắp nhỏ được ngồi xe bảng số xanh để về quê hả ông? Sao tui nghi quá! Ông có hình dung xe lãnh đạo mấy chỗ ngồi không, chở được mấy người không? Mà vì sao phải dùng đến xe lãnh đạo vậy?

- Là vì tẩy chay, bà hiểu không, tẩy chay các hãng xe không giảm giá cước cho hành khách trong dịp tết.

- Ông nói tui nghe khó lọt cái lỗ tai quá. Người ta chỉ tẩy chay khi đã “có mặn”, đằng này “mặn” đang thiếu mà lại đi tẩy chay…

- Ý bà là sao?

- Nhà xe biết rõ dịp tết thiếu xe nên mới làm nư tăng giá, bây giờ tẩy chay mấy nhà xe đó thì lấy đâu ra phương tiện khác thay thế? Quản lý “ngon” là phải dùng biện pháp cứng rắn để buộc nhà xe phải giảm giá, chớ ai lại đi tẩy chay, tẩy mặn kiểu này…

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU