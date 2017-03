Các bị cáo đồng loạt kêu oan

Hôm nay, tòa sẽ bắt đầu phần xét hỏi. Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài trong ba ngày, đến ngày 24-8 sẽ tuyên án.

Tại ngày xét xử đầu tiên, sau khi được hỏi có ý kiến gì không về bản cáo trạng, tất cả bị cáo đồng loạt kêu bị oan, một số bị cáo phản cung cho rằng do cơ quan điều tra ép cung nên mới nhận tội. Bị cáo đầu vụ Nguyễn Viết Lượng (nguyên giám đốc Bảo Minh Cà Mau) khăng khăng mình vô tội và phản bác hoàn toàn cáo buộc về tội tham ô, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng... Bị cáo Lượng nói: “Không có bất kỳ bằng chứng nào thể hiện bị cáo nhận tiền. VKS buộc tội bị cáo tham ô gần 500 triệu đồng là áp đặt, không có căn cứ.

Như báo Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, năm 2007, cơ quan điều tra khởi tố vụ án tham ô tại Công ty Bảo Minh Cà Mau với 16 bị can (đã chiếm đoạt 1,2 tỉ đồng của công ty này). Đến năm 2009, kết luận điều tra khẳng định 16 bị can trên đã tham ô, giả mạo trong công tác và thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản của Nhà nước. Tuy nhiên, sau khi nhận hồ sơ, tòa đã trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung đến sáu lần do thiếu chứng cứ buộc tội và còn nhiều vấn đề chưa rõ ràng...

TRẦN VŨ