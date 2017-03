“Các bị cáo phạm tội giết người có tổ chức, không phải thuê mướn”

Chiều 27-1, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn ( thường gọi là Tuấn ba chay, 33 tuổi, ngụ Hải Phòng) 13 năm tù về tội giết người; cộng với mức án 10 năm tù TAND quận 2 TP.HCM tuyên phạt Tuấn về tội cướp tài sản, tổng hình phạt là 23 năm tù; Tòa tuyên phạt bị cáo Lê Thị Tuyết Hạnh ( 53 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu) 10 năm tù về tội giết người; Phạm Anh Hoàng ( thường gọi là Hoàng nổ, 45 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu nhưng hiện đang là phạm nhân chấp hành án tại Phân trại số 2, Trại giam Xuân Lộc, Đồng Nai) 11 năm tù. Ngoài ra, Hoàng cũng phải chấp cả thời gian chấp hành án đang còn bốn năm, tổng cộng Hoàng phải chấp hành án 14 năm tù giam; Nguyễn Thị Yến (bạn gái của Phạm Anh Hoàng) tòa tuyên mức án 8 năm tù đều về tội giết người.

Trước đó, ở phần tranh luận, luật sư tham gia bảo vệ cho các bị cáo cho rằng các bị cáo không phạm tội giết người. Bởi ngay từ đầu, Hạnh không có ý định tước đoạt sinh mạng của ông Đoàn Anh Tuấn mà chỉ muốn đánh dằn mặt cho ông Tuấn sợ, không dám đánh đập và quậy phá mình nữa. Khi kể sự việc với Yến, Yến vào trại nói lại với Hoàng, mục đích của Hạnh cũng chỉ muốn tìm một người nhờ đánh ông Đoàn Anh Tuấn.

Khi Tuấn ba chay vào Vũng Tàu, theo dõi ông Đoàn Anh Tuấn nhiều ngày nhưng không có cơ hội ra tay, Hạnh đã chủ động nói Tuấn dừng lại. Việc lần thứ hai Tuấn vào Vũng Tàu và ra tay bắn ông Tuấn là do tự bản thân Tuấn thực hiện. Với Tuấn ba chay, thời điểm bắn, Tuấn hoàn toàn có cơ hội để tước đoạt sinh mạng của ông Đoàn Anh Tuấn. Tuy nhiên, Tuấn bắn ba phát đạn, chỉ nhằm vào những vị trí không nguy hiểm. Mặt khác ông Đoàn Anh Tuấn chỉ bị thương tật 6% tạm thời, khẩu súng Tuấn sử dụng không phải súng quân dụng cho nên việc cáo trạng truy tố các bị cáo giết người là không đúng sự thực khách quan và hậu quả xảy ra. Ngoài ra, luật sư cho rằng dù bị cáo Tuấn ba chay bị truy tố tội giết người nhưng bị cáo Phạm Anh Hoàng bị truy tố cũng tội danh trên là không khách quan. Bởi Hoàng chỉ giới thiệu Tuấn, lại đang ở trong tù nên không thể kiểm soát được việc Tuấn dùng súng bắn ông Đoàn Anh Tuấn.

Có mặt tại phiên tòa, người bị hại là ông Đoàn Anh Tuấn trình bày cho rằng mình may mắn thoát chết và Tuấn ba chay cố sát hại ông chứ không phải bắn cảnh cáo. Sau khi Tuấn bắn phát thứ nhất, ông Tuấn phát hiện ra và hơi quay người lại, Lúc này, khoảng cách rất gần, Tuấn dùng hay tay cầm khẩu sung và lên đạn bắn ông. Hai viên sau ông tránh được nên đạn chỉ trúng vào phần mềm.

Đại diện VKSND thực hành quyền công tố tại tòa và HĐXX cũng đã bác quan điểm trên của luật sư. Theo đó, HĐXX nhận định, đây là vụ án giết người có tổ chức do Hạnh cầm đầu, Tuấn là người thực hiện. Hoàng và Yến có vai trò người giúp sức. Dù Hạnh không có ý tước đoạt mạng sống của ông Đoàn Anh Tuấn. Nhưng bị cáo phạm tội với vai trò là chủ mưu. Hạnh đã trực tiếp gặp gỡ trao đổi nhiều lần, biết Tuấn có súng rulo và sẽ bắn ông Đoàn Anh Tuấn. Vì vậy buộc bị cáo Hạnh phải nhận thức được việc này có thể tước đoạt mạng sống của ông Đoàn Anh Tuấn.

Bị cáo có khoảng thời gian dài để suy nghĩ nhưng vẫn quyết tâm thực hiện hành vi phạm tội tới cùng, không can ngăn. Sau lần thứ nhất Tuấn ba chay vào Vũng Tàu, Hạnh có nói dừng lại việc đánh ông Đoàn Anh Tuấn. Nhưng lần thứ hai khi biết Tuấn vẫn có ý định dùng súng, Hạnh cũng bỏ mặc hậu quả xảy ra.

Việc ông Đoàn Anh Tuấn không chết là ngoài ý muốn của các bị cáo. Khi Tuấn ba chay bắn xong đã gọi điện thông báo cho Hạnh. Tương tự, Hoàng và Yến cũng đều biết Tuấn ba chay có súng và đã dùng súng bắn ông Đoàn Anh Tuấn và Hoàng còn nói Tuấn ba chay cẩn thận, trốn đi...Vì vậy, Hoàng và Yến phạm tội giét người với vai trò giúp sức tích cực.

HĐXX cũng khẳng định, cho dù mâu thuẫn về tiền bạc và bị ông Đoàn Anh Tuấn đánh đập nhưng bị cáo Hạnh là một người có học thức, địa vị trong xã hội, còn hai con trai chung đã trưởng thành có thể dùng những cách khác để giải quyết mâu thuẫn, không nên vì vậy mà nhờ người đánh dằn mặt.

Đặc biệt, HĐXX đã tuyên án về tội giết người tuy nhiên, quan điểm của HĐXX về tội danh có điểm khác với cáo trạng của Viện KSND TC truy tố các bị cáo.

HĐXX cho rằng các bị cáo Hạnh và Tuấn ba chay phạm tội giết người có tổ chức quy định tại Điểm o, khoản 1 Điều 93 Bộ luật Hình sự chứ không phải giết người thuê quy định tại Điểm m, khoản 1, Điều 93 BLHS như cáo trạng truy tố. Bởi HĐXX cho rằng Tuấn ba chay thông qua Hoàng vào Vũng Tàu nhận lời giúp Hạnh. Sau khi nhận tiền, Tuấn đã đi mua súng.

Ngoài ra giữa Tuấn và ông Đoàn Anh Tuấn không có mối quan hệ quen biết nhưng Tuấn vẫn cố ý thực hiện hành vi giết người. Hai lần vào Vũng Tàu Tuấn theo dõi và bám theo, cố ý bắn vào ông Tuấn. Xét thấy, hành vi dùng súng nhắm vào ông Tuấn là hành vi đặc biệt nguy hiểm, thể hiện ý chí mong muốn tước đoạt mạng sống của ông Đoàn Anh Tuấn. Việc ông Tuấn không chết là ngoài ý muốn của các bị cáo. Nhưng việc Tuấn giúp Hạnh không vì vụ lợi mà vì tình nghĩa thông qua giới thiệu của Hoàng.

Tuấn đã nhận tổng cộng của Hạnh 24 triệu đồng nhưng đây không phải số tiền qua thỏa thuận, hợp đồng giấy tờ để thực hiện việc giết ông Đoàn Anh Tuấn. Vì vậy đây không phải vụ án giết người thuê mà là vụ án giết người có tổ chức.

Đối với Hoàng Nghĩa Xường sỹ quan Công an Trại giam Xuân Lộc, Đồng Nai có nhận thức và trình độ hiểu biết nhất định về pháp luật nhưng do cả nể, thiếu trách nhiệm; mặc dù biết Nguyễn Hữu Tuấn thực hiện hành vi bắn anh Đoàn Anh Tuấn tại Vũng Tàu đang trốn tránh, nhưng vẫn tạo điều kiện về nơi ở cho Tuấn trốn. Với hành vi trên, Hoàng Nghĩa Xường đã bị kỷ luật tước danh hiệu Công an nhân dân. Trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã làm rõ về sai phạm trong công tác quản lý, giáo dục, cải tạo đối với phạm nhân Phạm Anh Hoàng của một số cán bộ thuộc Trại giam Xuân Lộc, Đồng Nai. Những hành vi của các cán bộ này vi phạm các quy định của Bộ Công an trong lĩnh vực công tác quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân. Vì vậy, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã kiến nghị Tổng Cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp - Bộ Công an đã xử lý kỷ luật về hành chính nghiêm khắc để giáo dục chung là thỏa đáng.

Qua xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của từng bị cáo, HĐXX đã tuyên mức án như trên.

HUY PHONG