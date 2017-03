Các chuyến bay đến/đi từ Indonesia không bị ảnh hưởng sau vụ khủng bố

Trong ngày 14-1, chuyến bay VN631 khởi hành từ TP.HCM đã hạ cánh an toàn tại sân bay Jakarta lúc 13:00 (giờ địa phương) và chuyến bay VN630 khởi hành từ Jakarta đã hạ cánh an toàn tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 16:50 (giờ địa phương).

Đại diện Vietnam Airlines thường xuyên cập nhật tình hình, trên cơ sở tình hình thực tế, Vietnam Airlines sẽ tiếp tục cập nhật thông tin trong các thông báo tiếp theo.

Trước đó, trong một thông báo mới cách đây vài giờ, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS được tin là đã nhận trách nhiệm về loạt vụ nổ bom tự sát và xả súng tại thủ đô Jakarta, Indonesia sáng 14-1, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng. Bốn nghi phạm trong vụ tấn công này đã bị tiêu diệt.

“Các tay súng IS đã tiến hành vụ tấn công sáng nay nhằm vào các công dân người nước ngoài và các lực lượng an ninh bảo vệ những người này tại thủ đô Jakarta của Indonesia”, Independent dẫn thông cáo của hãng tin Aamaaq ủng hộ nhóm phiến quân IS trên trang Telegram.

Trả lời câu hỏi của báo chí đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước vụ tấn công khủng bố xảy ra cùng ngày tại thủ đô Jakarta, Indonesia, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nêu rõ: “Việt Nam lên án vụ tấn công khủng bố ngày 14-1 tại thủ đô Jakarta, Indonesia khiến nhiều người bị thiệt mạng và bị thương. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến chính phủ Indonesia và gia đình các nạn nhân và tin tưởng mạnh mẽ rằng thủ phạm của vụ tấn công sẽ bị trừng trị thích đáng".



Ông Bình cho biết thêm, ngay sau khi xảy ra vụ việc, Đại sứ quán Việt Nam tại Jakarta đã thiết lập đường dây nóng +62811161025 để sẵn sàng hỗ trợ công dân Việt Nam gặp nạn. Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Jakarta, đến nay không có thông tin người Việt Nam thiệt mạng hay bị thương trong vụ tấn công.

Trả lời trên một số tờ báo, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia khẳng định không có thông tin thương vong liên quan tới cán bộ, thân nhân, sinh viên Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại thủ đô Jakarta của Indonesia.