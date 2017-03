'Các em nhớ gọi điện chúc tết vợ, con ở nhà'

Tai nạn giao thông giảm, anh vui lắm

Phó Chủ tịch trao đổi với ông Ngô Văn Tuấn, Phó Đội trưởng Đội CSGT Tân Túc, tình hình tai nạn giao thông trên tuyến đường quản lý. Ảnh: TRẦN NGỌC. Đội CSGT Tân Túc (Công an TP.HCM) luôn hỗ trợ Trạm Kiểm dịch động vật An Lạc phát hiện và ngăn chặn thịt kém chất lượng đưa vào TP.HCM tiêu thụ. Đội này còn giải quyết các vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 1A (từ Long An vào TP.HCM). Sau khi nghe ông Ngô Văn Tuấn, Phó Đội trưởng Đội CSGT Tân Túc, báo cáo tình hình tai nạn giao thông trên tuyến đường quản lý giảm hẳn trong những ngày cận tết so với năm trước, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm tươi nét mặt. “Nghe em nói tai nạn giao thông giảm, anh em trong đoàn giám sát vui lắm. Công việc các em vất vả đêm ngày, điều tiết giao thông để bà con đi lại nhanh chóng, an toàn. Hy vọng bà con sẽ có một cái tết bình an” – vị Phó Chủ tịch chia sẻ.