Các hồ chứa qua tràn, có khả năng xảy ra lũ

Các hồ chứa thủy điện ở Tây Nguyên như Sê San 3A đạt lưu lượng xả lũ về hạ lưu 1.470m3/giây, Sê San 4 2.506m3/giây, Sê San 4A 2.050m3/giây. Tại Đắk Lắk, hồ chứa thủy điện Buôn Kuốp xả lũ về hạ lưu 455m3/giây, hồ chứa thủy điện Serepok 3 xả 590m3/giây.



Nhiều hồ thủy lợi ở Tây Nguyên cũng đã đạt và vượt dung tích thiết kế và đang xả lũ. Tại Kon Tum có đến 25/26 hồ qua tràn từ 0,1 đến 3m, trong đó có 2 hồ lớn như Đăk Uy (qua tràn 0,33m), Đăk Loh (qua tràn 0,22m).

Tỉnh Gia Lai có 8/12 hồ qua tràn, xả tràn trong đó có các hồ lớn như hồ Ayun Hạ, Biển Hồ, Ia Ring, Hoàng Ân, Ia Giai.



16/22 hồ nhỏ ở Đắk Nông cũng đã qua tràn từ 0,1 đến 0,3m. Các hồ lớn như hồ Buông Yong, hồ Ea Kao ở Đăk Lăk sắp đầy dung tích thiết kế.





Mực nước các sông đang lên trong khi các hồ chứa thủy điện, thủy lợi đã qua tràn có khả năng gây lũ - Ảnh: Ng.Tú



Lượng nước xả về hạ lưu của thủy điện sông Ba Hạ (Phú Yên) đạt 1.700m3/giây.Nhiều hồ chứa thủy lợi ở các tỉnh miền Trung đã đầy, vượt dung tích thiết kế và đang xả lũ như hồ Cẩm Ly, Phú Vinh, Rào Đá (Quảng Bình), Bảo Đài (Quảng Trị), Khe Tân, Thạch Bàn (Quảng Nam), Cam Ranh, Suối Dầu, Suối Trầu (Khánh Hòa), Sông Sắt, Tân Giang (Ninh Thuận).Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, những ngày đến các tỉnh ven biển từ Nghệ An đến Bình Thuận sẽ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 100 - 300 mm.Theo dự báo, mực nước các sông ở Phú Yên, Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên tiếp tục lên vào tối và đêm nay 6.10, mực nước hạ lưu sông Ba tại Phú Lâm có khả năng lên mức 1,90m (trên mức BĐ1: 0,20m).Ngày mai 7.10, mực nước các sông ở Phú Yên, Khánh Hòa dao động ở mức BĐ1-BĐ2; các sông ở khu vực Tây Nguyên ở mức BĐ1 và trên BĐ1.Chính vì vậy, trong điều kiện các hồ chứa thủy điện, thủy lợi đã qua tràn, các địa phương Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Thuận có thể xảy ra lũ.Theo Nguyễn Tú (TNO)