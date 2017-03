Các nhà máy điện chạy than đang lỗ nặng

Qua khảo sát các nhà máy điện của ba tập đoàn dầu khí, than, điện, VEA nhận thấy các nguồn điện chạy than được huy động với giá không cao (dao động từ 800 đến 1.000 đồng/kWh), thấp hơn giá thành sản xuất. Thời gian huy động của những nhà máy này cũng không nhiều, trong đó các nhà máy của ngành than chỉ huy động 30%-40% công suất. Hiện các nhà máy điện chạy than đã lỗ tới hàng ngàn tỉ đồng.

Đối với Quy hoạch Điện VII đã được phê duyệt, VEA cho rằng còn nhiều điểm cần tháo gỡ. Đơn cử, Nhà máy nhiệt điện Na Dương II sẽ được vận hành vào năm 2018, trong khi quy hoạch than (được Thủ tướng phê duyệt sau quy hoạch điện) lại quy định mỏ than Na Dương đạt 1,2 triệu tấn/năm vào năm 2015. Do Nhà máy nhiệt điện Na Dương I chỉ tiêu thụ khoảng 500.000 tấn/năm nên lượng than sản xuất sẽ không có nơi tiêu thụ (loại than này chỉ sử dụng được cho các nhà máy điện Na Dương I và Na Dương II).

Tương tự, các nhà máy điện trong Trung tâm Điện lực Ô Môn sẽ đưa vào vận hành năm 2015-2016, trong khi đó quy hoạch khí đã được Thủ tướng phê duyệt thì đường ống Lô B-Ô Môn dài 398 km, công suất 7 tỉ m3/năm bắt đầu vận hành vào năm 2014. Như vậy sau hai năm lượng khí này mới được sử dụng cho các nhà máy điện, gây lãng phí rất lớn.

TRÀ PHƯƠNG