Các thành viên “sáng lập” mocxi.com hầu tòa

Tổng cộng có bốn bị cáo hầu tòa gồm: Nguyễn Tăng Trường (ngụ quận 1, TP.HCM), Lâm Dương Hiểu (ngụ quận 11, TP.HCM), Tống Anh Hoàng (ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) và Nguyễn Đỗ Công (ngụ quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Theo cáo trạng, năm 2006, bị cáo Trường lập trang web mocxi tung ảnh sex, truyện khiêu dâm, phim sex để thu lợi bất chính. Trường mở rộng quy mô web bằng cách thu nạp thêm hơn 20 thành viên khác, trong đó có cả người nước ngoài để cùng điều hành trang web “đen” này. Trong đó, có ba thành viên chủ chốt là Lâm Dương Hiểu, Nguyễn Đỗ Công, Tống Anh Hoàng và một người hiện đang sống tại Đức. Ban quản lý mocxi đã thu lợi từ việc bán phim sex, nhận quảng cáo cho những khách muốn quảng bá thương hiệu trên web sex này.

Qua thông tin phản ánh của quần chúng, Bộ Công an chỉ đạo Công an TP.HCM, Công an Hà Nội và Công an Cà Mau lập chuyên án đánh sập trang web đen này. Công an đã thu giữ bốn máy tính xách tay, 10 ổ cứng, 17 đầu CPU, hơn 300 bộ phim sex, hơn 9.000 ảnh khiêu dâm...

XT