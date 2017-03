Các tỉnh miền Bắc đón nắng nóng vào 4 ngày tới

Từ ngày 4-5/7, miền Bắc sẽ xuất hiện nắng nóng do vùng áp thấp nóng phát triển trở lại, trong khi đó trên cao, lưỡi áp cao cận nhiệt đới phân tích trên tiếp tục có xu hướng hoạt động mạnh.



Dự báo chi tiết từng vùng ngày và đêm 2/7 như sau, phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C. Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 C, cao nhất từ 32-35 độ C.



Khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C.



Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C.



Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ.

Ông Lưu Minh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết mực nước sông Hồng lại tái diễn lũ cao, trạm Thủy văn Lào Cai quan trắc được mực nước lên tới 78m28 và vẫn tiếp tục tăng lên trong những ngày tới.



Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ, kết hợp với hoạt động của xoáy thấp trên cao, ngày 1/7 đã có mưa to diện rộng trên toàn địa bàn tỉnh Lào Cai. Phía thượng nguồn sông Hồng (Trung Quốc) mưa dông kéo dài nhiều ngày qua, làm nước lũ cuồn cuộn tràn về, kéo theo củi, rác trôi kín mặt sông.



Lũ cao đã gây cản trở cho việc thi công phần móng của công trình cầu Cốc Lếu, Công ty thi công đang tích cực vận chuyển phương tiện, máy móc lên cao để tránh lũ gây thiệt hại. Tiến độ kè bờ tả sông Hồng cũng tạm thời dừng lại bởi mưa lũ.



Hiện rất nhiều người dân vẫn cố tình kéo nhau ra 2 bờ sông Hồng để vớt củi trôi dạt, mặc dù đã được cơ quan chức năng cảnh báo rất nguy hiểm đến tính mạng. Chính quyền địa phương cần có biện pháp tuyên truyền, răn đe mạnh hơn nữa để tránh mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra.



Ban phòng chống lụt bão tỉnh Lào Cai cũng khuyến cáo bà con cần đề phòng mưa lớn cục bộ về ban đêm sinh lũ quét, trượt lở đất đá trong những ngày tới./. Theo (TTXVN/Vietnam+)