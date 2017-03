Các tỉnh miền Trung đề nghị cứu đói khẩn cấp

Tìm thấy thi thể chiến sĩ công an chèo ghe mất tích Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM vào sáng nay, ông Trần Công Khoa (Phó Chủ tịch xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam), cho biết nạn nhân Nguyễn Đình Toàn (SN 1991, ngụ xã Điện Phước, công tác tại Công an TP Hội An) đã được tìm thấy vào khoảng 7 giờ sáng cùng ngày. Chỗ tìm được nạn nhân cũng gần với khu vực lật ghe, thuộc tổ 2 (thôn Hạ Nông Đông, xã Điện Phước). Trước đó như tin đã đưa, chiều 16-12, Toàn và Ngô Văn Tâm chèo ghe ở khu vực nước chảy gần nhà thì không may bị lật ghe khiến cả hai rơi xuống nước. Sau đó Toàn bị dòng lũ cuốn mất tích.