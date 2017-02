Các tỉnh về Hà Nội chúc tết đã giảm khoảng 70%

Thủ tướng nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần triển khai ngay từ đầu năm như: Kế hoạch sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, nhất là một số mô hình sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tái cơ cấu ngành… Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Theo Chinhphu.vn, chủ trì phiên họp đầu tiên của năm Đinh Dậu, sau khi nghe các ý kiến, Thủ tướng kết luận: Cả hệ thống chính trị đã tích cực vào cuộc, bảo đảm Tết an bình cho người dân, đặc biệt tập trung lo cho người nghèo, gia đình chính sách, vùng thiên tai và lo cho công nhân. Chúng ta đã cấp gần 15.000 tấn gạo và hàng trăm tỷ đồng hỗ trợ cho người dân khó khăn.

An ninh, an toàn trật tự cơ bản được bảo đảm. Hàng hóa đầy đủ phục vụ Tết, giá cả ổn định. Chỉ số CPI tháng 1 chỉ tăng 0,46% (so với tháng 12/2016). Chế độ trực Tết của các cơ quan hành chính được bảo đảm.

“Thông tin báo cáo của các cơ quan chức năng với Thủ tướng kịp thời, nghiêm túc”, Thủ tướng nói và bày tỏ vui mừng khi nghe thông tin các tỉnh về Hà Nội chúc Tết đã giảm, mà theo đánh giá là giảm 70%. Theo Chinhphu.vn, Thủ tướng cho rằng con số này thể hiện sự thay đổi rất lớn về tư duy trong việc thực hiện chủ trương của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ.

Về mặt tồn tại, Thủ tướng bày tỏ ưu tư về tình trạng tai nạn giao thông gia tăng, tình trạng đánh nhau do uống rượu dịp Tết chưa giảm cũng như còn xảy ra một số vụ cháy nổ lớn. Thủ tướng nhấn mạnh, cần rút kinh nghiệm để sang năm có Tết ấm cúng hơn, an toàn hơn, phục vụ nhân dân tốt hơn.