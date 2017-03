Các xã nhận đã vội vàng trong cách tính

Ngày 16-9, huyện Cần Giờ (TP.HCM) đã có buổi làm việc với bốn xã Thạnh An, Tam Thôn Hiệp, An Thới Đông và Bình Khánh về việc đánh giá cuộc sống các hộ đã vượt nghèo “nhờ” tính gộp tiền bồi thường ô nhiễm môi trường của Vedan năm 2011.

Phó Chủ tịch UBND huyện Cần giờ Đoàn Thị Ngọc Cẩm cho biết: “Huyện đã chỉ đạo cho các xã rà soát cuộc sống của các hộ đã vượt nghèo, báo cáo chính xác con số các hộ đã tái nghèo để huyện có hướng giải quyết”. Bà Cẩm cũng chỉ đạo việc điều tra hộ nghèo vào cuối năm 2014 phải hợp lý, có sự đánh giá khác so với trước đây để tránh tình trạng người dân tái nghèo, đồng thời không để xảy ra tình trạng cào bằng thu nhập theo một định mức như trường hợp của xã Thạnh An. Theo bà, đến ngày 25-9, bốn đơn vị trên phải có báo cáo đầy đủ gửi về huyện.

Báo cáo tại cuộc họp, lãnh đạo xã Thạnh An (Cần Giờ, TP.HCM) thông tin có đến 80% hộ thoát nghèo “nhờ” tiền bồi thường ô nhiễm môi trường đã tái nghèo vào năm 2013.

Liên quan về cách tính thu nhập cào bằng của chính quyền xã Thạnh An khiến nhiều hộ dân bức xúc, cụ thể nhà nào có ghe lưới (ghẹ, cua, cá khoai,…) thì thu nhập của chủ ghe là 200.000 đồng/ngày; thu nhập người ở nhà nội trợ (không việc làm) là 50.000 đồng/ngày… Bà Cẩm thông tin ba xã, thị trấn khác cũng phản ứng với các mức đánh giá thu nhập của xã Thạnh An, cho rằng mức đánh giá đó là quá cao so với đời sống thật của người dân. Riêng bà Cẩm cũng đã trực tiếp góp ý và bày tỏ quan điểm không đồng ý với mức đánh giá thu nhập này.

Bà Cẩm cũng cho hay các xã đã nhìn nhận vấn đề liên quan việc gộp tiền bồi thường ô nhiễm môi trường vào thu nhập hằng năm là vội vàng và sẽ nhanh chóng báo cáo kết quả rà soát trên địa bàn của mình để huyện có hướng giải quyết.

Trước đó, báo Pháp Luật TP.HCM đã có bài phản ánh việc chính quyền xã Thạnh An đã tính gộp luôn số tiền do Vedan bồi thường vào thu nhập trong năm “giúp” nhiều hộ dân vượt nghèo. Cùng với đó là việc cào bằng thu thập của các hộ này theo một định mức thu nhập do xã đưa ra khiến nhiều hộ dân bức xúc.

LÊ THOA