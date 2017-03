Cách chức lãnh đạo cảng biển nếu hai lần cho container quá tải lên tàu

Theo Bộ GTVT, dù các container chở đến các cảng để xếp lên tàu biển đều được cân nhưng thực tế vẫn còn trường hợp xếp container quá tải lên tàu. Nguyên nhân có phần do sự cạnh tranh không lành mạnh, cảng biển buông lỏng để hút khách hàng. Chính việc “để lọt” các container quá tải tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho tàu biển trong khi chở hàng và làm ảnh hưởng xấu cầu, đường khi lưu thông trên đường. Do vậy, Bộ GTVT yêu cầu các cảng biển phải nghiêm túc kiểm soát tải trọng container, kiên quyết không cho xe vào cảng và không chất container quá tải lên tàu. Nếu cảng biển vi phạm lần thứ hai, ngoài việc bị xử phạt theo quy định chung còn bị đình chỉ hoạt động của cảng 1-3 tháng; đồng thời người đứng đầu các cảng biển sẽ bị đình chỉ công tác 1-3 tháng để kiểm điểm trách nhiệm hoặc cách chức.

Ngày 6-10, Sở GTVT TP.HCM cũng yêu cầu thanh tra giao thông phối hợp với CSGT dùng cân xách tay để kiểm tra những xe đã được cân tự động ở đoạn An Sương - An Lạc trên quốc lộ 1. Việc này nhằm đánh giá độ chính xác của cân tự động được lắp đặt tại khu vực.

M.PHONG