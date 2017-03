Cách chức một phó bí thư, chủ tịch xã xài bằng giả

Chiều 18-9, ông Cao Minh Hòa, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Sơn Hòa (Phú Yên), cho biết Ban Thường vụ Huyện ủy đã ra quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức đảng ủy viên Đảng ủy xã Sơn Phước (huyện Sơn Hòa) đối với ông Nguyễn Văn Tý, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Sơn Phước; đồng thời đề nghị UBND huyện kỷ luật về mặt chính quyền bằng hình thức cách chức chủ tịch UBND xã đối với ông Tý.

Theo kết luận của cơ quan chức năng, ông Tý đã sử dụng bằng tốt nghiệp bổ túc THPT giả trong nhiều năm liền. Ông Hòa cho biết thêm, trước đây ông Tý thi tốt nghiệp bổ túc THPT nhiều lần nhưng không đậu. Sau đó, ông Tý mua bằng tốt nghiệp giả rồi đưa vào hồ sơ cán bộ.

Liên quan đến vụ việc trên, trước đó, chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã có văn bản yêu cầu chủ tịch UBND các huyện, thị xã, các cơ quan liên quan kiểm tra, xử lý kỷ luật những cán bộ xã sử dụng bằng tốt nghiệp bổ túc THPT giả.

Kết quả kiểm tra của Sở Nội vụ Phú Yên đã phát hiện 10 cán bộ xã sử dụng bằng tốt nghiệp bổ túc THPT, gồm các ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND thị trấn Chí Thạnh (huyện Tuy An); Nguyễn Văn Tý, Chủ tịch UBND xã Sơn Phước (huyện Sơn Hòa); Phạm Phặng, Phó bí thư Đảng ủy xã Hòa Định Đông (huyện Phú Hòa); Dương Kim Thúc, Trưởng công an xã Hòa Định Đông; Nguyễn Nam, Chủ tịch Hội Nông dân xã An Mỹ (huyện Tuy An); Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Thọ 2 (thị xã Sông Cầu); Nguyễn Ngọc Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN xã Xuân Cảnh (thị xã Sông Cầu); Lê Văn Chi, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Xuân Cảnh; Nguyễn Văn E, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Xuân Cảnh và bà Võ Hiệp Kim Liên, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Xuân Cảnh.

Theo Sở Nội vụ Phú Yên, hiện các cơ quan thẩm quyền đang tiến hành quy trình kỷ luật đối với những cán bộ này.