Cách chức phó bí thư kiêm chủ tịch huyện An Lão

Trong thời gian là chủ tịch UBND huyện An Lão, ông Thông có những sai phạm liên quan đến việc UBND huyện An Lão cho thuê đất trong vành đai an toàn quân sự. Cụ thể, từ năm 2011-2013, UBND huyện An Lão đã ký hợp đồng cho thuê đất với các ông, bà Phạm Duy Sự, Nguyễn Văn Sáu, Nguyễn Kiên Cường và Phạm Phương Hoàn, Dương Việt Cường, Vũ Thị Huệ, Nguyễn Quý Văn với tổng diện tích trên 82.700 m2; mục đích xây dựng gia trại, trang trại, khu sinh thái, nuôi trồng thủy sản, trồng cây sinh thái và trồng cây ăn quả. Tuy nhiên, có đến 4 hợp đồng thuê đất nằm trong vành đai an toàn quân sự vi phạm quy định của Luật Đất đai, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch ngành du lịch, quy định quản lý đất quân sự. Thời gian năm 2013, UBND huyện An Lão bạt đất xây kè tại núi Phướn (khu vực quốc phòng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2011) thuộc tổ dân phố Xuân Áng, thị trấn Trường Sơn.