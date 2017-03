Cách chức Trưởng phòng PC45 Công an tỉnh Vĩnh Long

Ngày 29-10, theo Đại tá Phạm Văn Ngân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an, Ban giám đốc công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định cách chức Đại tá Nguyễn Việt The, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45).

Ông The bị cách chức vì vi phạm nghiêm trọng quy định trong ngành công an. Trước đó, Ban thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Vĩnh Long cũng đã thi hành quyết định kỷ luật với hình thức khiển trách đối với ông The.

Sau khi có quyết định kỷ luật cách chức, ông The đã làm đơn xin nghỉ hưu.

Theo C.Linh/NLĐO