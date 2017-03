Cái kết, người chồng cuồng ghen, “nướng” gần 2 tỷ đồng

Hồ sơ vụ án đang được hoàn thiện Ngay sau khi hung thủ Đặng Hồng Giang ra tự thú tại Công an Phường 5 về cái chết của chồng là ông Nguyễn Thanh Phong, hồ sơ vụ án đã được chuyển lên Công an TP.Tân An (tỉnh Long An). Đến trưa ngày 27/5, Cơ quan này đã có quyết định tạm giữ hình sự Đặng Hồng Giang về hành vi “giết người”.