Cải tạo cảnh quan hồ điều tiết Thanh Đa

Theo Khu 2, hồ điều tiết Công viên Thanh Đa có chức năng chính là điều tiết chống ngập cho khu vực Thanh Đa. Hồ đang được Trung tâm Chống ngập quản lý, vận hành. Tuy nhiên, hiện nay hồ đã xuất hiện tình trạng hư hỏng, mất an toàn. Do đó, để đảm bảo cảnh quan, an toàn cũng như đảm bảo về vệ sinh môi trường cho khu vực Thanh Đa, Khu 2 đề xuất Trung tâm Chống ngập nên lập dự án cải tạo lại hồ.

Theo biên bản cuộc họp ngày 24-7-2013, đại diện các đơn vị liên quan như Khu 1 và Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP cũng đồng ý với đề xuất giao cho Trung tâm Chống ngập làm chủ đầu tư dự án cải tạo hồ điều tiết Thanh Đa.

HOÀNG NHIÊN