Cấm bay vĩnh viễn hành khách gây bạo loạn

Theo Nghị định về an ninh hàng không vừa được Chính phủ ban hành, hành khách gây rối; không thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng; phát ngôn mang tính đe dọa sử dụng bom, mìn, chất nổ, vật liệu nổ, chất phóng xạ, vũ khí sinh học trong khu vực làm thủ tục vận chuyển, khu vực cách ly, sân bay, trên tàu bay; cố ý tung tin, cung cấp thông tin sai về việc có bom, mìn, vật liệu nổ, chất nổ, chất phóng xạ, vũ khí sinh hóa học gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hoạt động hàng không dân dụng; sử dụng giấy tờ giả để đi tàu bay; có hành vi vi phạm trật tự công cộng, kỷ luật tại cảng hàng không, sân bay, trên tàu bay sẽ bị cấm vận chuyển bằng đường hàng không có thời hạn từ 3 đến 12 tháng.

Hành khách gây bạo loạn bị cấm bay vĩnh viễn. (Ảnh minh họa)

Trường hợp đối tượng đã bị xử lý nhưng vẫn vi phạm một trong những hành vi nêu trên thì bị cấm vận chuyển bằng đường hàng không có thời hạn trên 12 tháng đến 24 tháng. Ngoài ra, hình thức xử lý này cũng áp dụng đối với người có hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng quy định tại các điều khoản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam.

Đặc biệt, cấm vận chuyển vĩnh viễn đối với đối tượng đã bị xử lý những vẫn vi phạm một trong các trường hợp bị cấm vận chuyển trên 12 đến 24 tháng; người có hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng quy định tại các điều khoản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam; người chiếm đoạt, gây bạo loạn tại cảng hàng không, sân bay và cơ sở cung cấp dịch vụ điều hành bay.

Nghị định quy định nhân viên an ninh trên không được trang bị và sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ thích hợp; chịu sự chỉ huy chung của người chỉ huy tàu bay. Khi xảy ra hành vi can thiệp bất hợp pháp trên chuyến bay, nhân viên an ninh trên không hành động theo Quy tắc do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành.