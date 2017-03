Cấm cán bộ xuất ngoại do doanh nghiệp đài thọ

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm vừa ban hành Công văn về việc tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài.

Theo đó, để quản lý chặt chẽ các đoàn, các cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài, tỉnh yêu cầu thủ trưởng các đơn vị và lãnh đạo các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh. Khi cử cán bộ đi công tác nước ngoài phải đảm bảo phù hợp về tiêu chuẩn, năng lực và tính chất của công việc ở nước ngoài; đồng thời đảm bảo kinh phí đi công tác theo quy định.

Công văn nêu rõ việc đi công tác nước ngoài không quá hai lần trong một năm theo đúng quy định (trừ trường hợp có nhu cầu đột xuất hoặc do công việc thật cần thiết). Không bố trí hai lãnh đạo chủ chốt của một đơn vị cùng tham gia một đoàn đi công tác nước ngoài. Không được tham gia các đoàn đi nước ngoài do các doanh nghiệp tổ chức đài thọ hoặc do các doanh nghiệp nước ngoài mời đích danh. Không cho phép cán bộ, công chức, viên chức đi tham quan du lịch với số lượng nhiều người thuộc một cơ quan, đơn vị.

Tăng cường quản lý đối với cán bộ được phân công nhiệm vụ đi công tác nước ngoài, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo trong vòng bảy ngày làm việc, ngay sau khi kết thúc đợt công tác nước ngoài. Trong thời hạn năm ngày làm việc kể từ khi kết thúc chuyến công tác ở nước ngoài, người được cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ phải nộp lại hộ chiếu cho Sở Ngoại vụ để lưu và quản lý theo quy định.

Công an tỉnh phải có trách nhiệm phối hợp với Sở Ngoại vụ cung cấp thông tin về tình hình an ninh chính trị của các nước phục vụ công tác quản lý đoàn nhằm đảm bảo vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ; xác minh, thẩm tra các đối tác mời cán bộ, công chức, viên chức đi công tác nước ngoài.

Sở Ngoại vụ phải có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị trong tỉnh trong việc lập hồ sơ thủ tục, đề xuất cử người đi công tác nước ngoài đảm bảo theo đúng trình tự quy định.