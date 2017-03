Cấm CSGT lập chốt cố định trên đường

Ngày 27-7, Thượng tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an, đã ký công điện chỉ đạo các Tổng cục, các đơn vị trực thuộc Bộ và giám đốc công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tăng cường các biện pháp để nâng cao hiệu lực công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Công điện nêu rõ lực lượng CSGT đường bộ phải thực hiện phương thức tuần tra cơ động là chính. Nghiêm cấm lập các chốt kiểm tra cố định hoặc thường xuyên đến một địa điểm tổ chức dừng xe để kiểm tra (trừ điểm đen giao thông). Việc dừng phương tiện để kiểm tra phải thực hiện đúng quy trình, cấm tình trạng “vẫy xe” xem giấy tờ qua loa rồi cho đi. Qua công tác kiểm tra, lãnh đạo Bộ Công an đánh giá việc bố trí lực lượng CSGT hiện nay ở một số địa phương không đồng đều. Lực lượng CSGT ít tổ chức tuần tra cơ động, nhiều nơi có biểu hiện lập chốt cố định tại quốc lộ, dẫn đến nhiều lái xe chỉ chấp hành giao thông theo kiểu đối phó. Tại một số địa phương, việc phối hợp với thanh tra giao thông trong kiểm tra, xử lý xe quá khổ, quá tải, cân tải trọng xe còn chưa đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. NB