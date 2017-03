Cấm, hạn chế nhiều phương tiện trong dịp bầu cử và đón Tổng thống Mỹ

Công an TP Hà Nội vừa có thông báo phân luồng giao thông phục vụ bầu cử Quốc hội khóa XIV, bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và đảm bảo TTATGT phục vụ các đoàn khách quốc tế sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Theo đó, để đảm bảo an ninh, an toàn và giao thông thông suốt phục vụ bầu cử Quốc hội, HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 và đưa đón các đoàn khách quốc tế, Công an TP Hà Nội thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện như sau:

Từ 9 giờ đến 22 giờ ngày 23-5 và từ 9 giờ đến 14 giờ ngày 24-5, tạm cấm đối với các xe ô tô tải có tải trọng hàng hóa từ 500 kg trở lên; xe ô tô chở khách, xe taxi (trừ các xe có phù hiệu bảo vệ, xe buýt, xe vệ sinh và xe giải quyết, khắc phục sự cố; xe chở khách tuyến cố định);

Hạn chế đối với xe ô tô cá nhân, xe mô tô hoạt động trên các tuyến đường: Võ Văn Kiệt, Võ Nguyên Giáp, Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng, Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Chu Văn An, Trần Phú, Điện Biên Phủ, Độc Lập, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Diệu, Lê Hồng Phong, Cầu Nhật Tân, Võ Chí Công, Vành Đai 2, Láng, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng, Lê Văn Lương, Láng Hạ, Khuất Duy Tiến, Đại lộ Thăng Long (phần đường tiếp giáp với trung tâm Hội nghị Quốc gia, đoạn từ Trần Duy Hưng đến Lê Quang Đạo), Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm.



Nhiều tuyến đường, phương tiện sẽ bị cấm và hạn chế để phục vụ bầu cử cũng như chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Obama

Công an TP Hà Nội đề nghị tất cả phương tiện khi tham gia giao thông phải nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ; khi gặp các xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ phải khẩn trương nhường đường, chủ động đi vào các các đường tránh gần nhất hoặc dừng hẳn lại nhường đường cho đoàn xe ưu tiên.

Trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử và đưa đón các đoàn khách quốc tế, Công an TP Hà Nội thông báo và tổ chức hướng đi cho các phương tiện trong diện tạm cấm, hạn chế khi tham gia giao thông theo tuyến đường như sau:

Các xe ô tô từ quốc lộ 5 đi quốc lộ 1B (Hà Nam) chủ yếu qua cầu Vĩnh Tuy, Thanh Trì. Nếu qua cầu Chương Dương, đi theo đường Nguyễn Văn Cừ - cầu Chương Dương - Trần Quang Khải - Trần Khánh Dư - Nguyễn Khoái - Minh Khai, cầu Mai Động rẽ Tam Trinh - Pháp Vân ra quốc lộ 1A, 1B, hoặc đường gom vành đai III.

Xe từ quốc lộ 1A, 1B (Hà Nam) đi Quốc lộ 5, đến Pháp Vân qua cầu Thanh Trì hoặc theo đường Tam Trinh - Minh Khai để qua cầu Vĩnh Tuy hoặc Nguyễn Khoái - Đê 401 để qua cầu Chương Dương đi các tỉnh phía Bắc.

Xe từ các tỉnh phía Nam đi các tỉnh phía Bắc - đi đường Pháp Vân - Ngọc Hồi đến Văn Điển rẽ Phan Trọng Tuệ - Tỉnh lộ 70 - Phùng Hưng - Xa La - Văn Phú - Lê Trọng Tấn - Tỉnh lộ 70 - Nhổn - Quốc lộ 32 - cầu Vĩnh Thịnh (hoặc cầu Trung Hà) - đi Phú Thọ, Vĩnh Phúc… và ngược lại.

Xe từ quốc lộ 5 đi các tỉnh phía Bắc (Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Phú Thọ…) đi quốc lộ 5 - cầu Đông Trù - quốc lộ 5 kéo dài - quốc lộ 3 và đi các tỉnh.

Riêng xe ô tô tải, có trọng lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông từ 10 tấn trở lên từ phía Nam đi phía Bắc đến Phùng Hưng - Xa La - Văn Phú - Quang Trung (Hà Đông) sẽ đi thẳng Quốc lộ 6 - Xuân Mai - đường Hồ Chí Minh - Đại lộ Thăng Long (hoặc đi thẳng ra Quốc lộ 32) - Tỉnh lộ 70 - Nhổn - quốc lộ 32. Các xe từ các tỉnh phía Bắc đi các tỉnh phía Nam đi theo chiều ngược lại.