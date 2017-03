Cấm nghe đài, cassette trên xe buýt?

Tờ “Thông báo lần 2” của lãnh đạo xí nghiệp xe buýt 10.10 đề ngày 15.10 mà một lái xe của đơn vị này bức xúc phản ánh đến Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) ghi rõ: “Trong quá trình vận hành xe trên tuyến, nghiêm cấm lái xe, nhân viên bán vé mở băng cattset, đài FM, đài phát thanh VOV hoặc các âm thanh khác không phải âm thanh thông báo điểm dừng của hệ thống”.



Điều này khiến hành khách lẫn các lái xe bức xúc bởi dù chỉ muốn nghe thông tin tắc đường trên kênh VOV giao thông cũng không được.Lý do mà xí nghiệp đưa ra khi cấm nhân viên mở đài, cassette vì cho rằng ảnh hưởng đến hệ thống âm thanh thông báo dừng của hệ thống GPS (giám sát hành trình).Khi được hỏi về lệnh cấm này, ông Nguyễn Chu Nhạc, chánh văn phòng VOV bình luận: bảo vệ hệ thống (GPS) là quyền của họ nhưng phải là các biện pháp kỹ thuật chứ không phải bằng cách cấm quyền được nghe đài. “Quyền nghe đài là quyền của bất cứ người dân nào”, ông Nhạc bức xúc.



Vì thế, theo ông Nhạc, để bảo vệ quyền được thông tin của người dân, của bạn nghe đài, VOV sẽ có văn bản gửi các cơ quan như ban Tuyên giáo Trung ương, bộ Thông tin truyền thông, Văn phòng Chính phủ, bộ Công an để báo cáo sự việc này.



Trưa 18.10, trao đổi với PV, ông Nguyễn Phi Thường, tổng giám đốc tổng công ty Vận tải Hà Nội khẳng định: thực tế có một số lái xe bật nhạc to, khách phàn nàn rằng tiếng nhạc át cả tiếng loa thông báo điểm dừng đổ khiến hành khách lỡ bến nên ở dưới xí nghiệp tự điều chỉnh bằng cách cấm lái xe mở nhạc to chứ hoàn toàn không có chuyện tổng công ty chủ trương cấm mở đài VOV.



“Song trong quá trình soạn văn bản, xí nghiệp thừa nhận có sai sót khi thêm vào cấm mở cả đài VOV thay vì chỉ cấm bật cassette. Sai thì phải nhận lỗi và điều chỉnh ngay. Chúng tôi đã yêu cầu xí nghiệp ra thông báo điều chỉnh chỉ cấm bật nhạc to chứ không được cấm nghe đài”, ông Thường cho hay.





Theo Trung Đức (SGTT)