Cấm nhiều tuyến đường khi Tổng thống Obama thăm TP.HCM

Ngày 23-5, Phòng CSGT đường bộ và đường sắt (PC67) Công an TP.HCM cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama cùng đoàn đại biểu cấp cao sẽ thăm, làm việc tại Việt Nam từ ngày 22-5 đến 25-5.

Theo chương trình, dự kiến đoàn sẽ đến thăm TP.HCM từ lúc 15 giờ ngày 24-5 đến 12 giờ ngày 25-5 đoàn sẽ rời TP, kết thúc chuyến thăm.

Phòng CSGTS đường bộ và đường sắt (PC67) Công an TP.HCM cho biết nhằm đảm bảo chặt chẽ về an ninh trật tự, tổ chức bảo vệ thành công chuyến đi của Tổng thống Obama cùng đoàn đại biểu cấp cao Hoa Kỳ, Phòng đã tham mưu Đảng ủy - Ban Chỉ huy các cấp triển khai thực hiện nội dung phân luồng trên các tuyến đường khu vực trung tâm TP, các tuyến đường nối khu vực trung tâm và sân bay Tân Sơn Nhất nhằm đảm bảo lộ trình an toàn, thông suốt, thuận lợi cho đoàn tại TP.HCM.



Đường Trường Sơn (đi từ sân bay Tân Sơn Nhất) sẽ bị hạn chế lưu thông từ 4 giờ đến 18 giờ ngày 24-5 và từ 6 giờ đến 14 giờ ngày 25-5. Ảnh: HOÀNG GIANG

Theo đó, từ 14 giờ đến 18 giờ ngày 24-5 và từ 6 giờ đến 14 giờ ngày 25-5, tạm cấm các xe tải có tải trọng hàng hóa từ 500 kg trở lên; ô tô chở khách, xe taxi (trừ các xe có phù hiệu bảo vệ, xe buýt, xe vệ sinh và xe giải quyết, khắc phục sự cố; xe chở khách tuyến cố định) và hạn chế các phương tiện cá nhân hoạt động trên các tuyến đường Trường Sơn, Trần Quốc Hoàn, Nguyễn Văn Trỗi, Điện Biên Phủ, Đinh Tiên Hoàng, Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng, Nguyễn Du, Lê Duẩn, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Trung Trực, Chu Mạnh Trinh, Mai Thị Lựu, Nguyễn Văn Giai, Nguyễn Huy Tự.

Riêng tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi và Nam Kỳ Khởi Nghĩa từ 15 giờ đến 16 giờ 30 ngày 24-5 và từ 11 giờ 30 đến 13 giờ 30 ngày 25-5 cấm tất cả phương tiện lưu thông cả hai chiều đường trong thời gian đoàn Tổng thống di chuyển.



Để đảm bảo nhu cầu giao thông đi lại của người dân không bị ảnh hưởng, người dân có thể sử dụng lộ trình thay thế để tham gia giao thông như sau:

- Hướng từ Cộng Hòa vào khu vực trung tâm TP đi theo lộ trình: Cộng Hòa - Hoàng Văn Thụ - Lê Văn Sỹ - Trần Quốc Thảo hoặc Hoàng Văn Thụ - Xuân Hồng - Xuân Diệu - Trường Chinh - Cách Mạng Tháng Tám - trung tâm TP.

- Hướng từ khu vực trung tâm TP đi sân bay hoặc đường Cộng Hòa đi theo lộ trình: Hai Bà Trưng - Phan Đình Phùng - Phan Đăng Lưu - Hoàng Văn Thụ - vào sân bay hoặc Võ Thị Sáu - Trần Quốc Thảo - Lê Văn Sỹ - Hoàng Văn Thụ.