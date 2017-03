Cấm nói xấu khi cãi nhau!

Việc nói xấu này xúc phạm tới danh dự, nhân phẩm người khác thì phải xin lỗi công khai...

Gia đình chị H. và chị C. cùng mở tiệm kinh doanh vàng ở gần nhau. Ngày 20-8-2010, chị C. và phía vợ chồng chị H. đã cãi vã to tiếng với nhau vì một mâu thuẫn nhỏ. Bênh vực vợ, chồng chị C. cũng tham gia cuộc khẩu chiến rồi lớn tiếng nói: “Tao nghe bà chủ tiệm vàng T. nói mày ăn cắp vàng của bà mới ra mở được tiệm vàng, chứ mày làm gì có tiền mà mở được tiệm”. Nhiều người đứng xem nghe thấy đã lấy làm tò mò...

Không cần phải xin lỗi

Sau đó, chị H. cho rằng chồng chị C. nói không đúng sự thật, xúc phạm tới danh dự và nhân phẩm của bản thân cũng như gia đình chị... Do vậy, chị H. khiếu nại đến phường, yêu cầu chồng chị C. phải tổ chức xin lỗi công khai mình tại nơi đã xảy ra vụ việc. Tuy nhiên, chồng chị C. không đồng ý...

Hòa giải không thành, tháng 10-2010, chị H. nộp đơn ra TAND TP Phan Thiết (Bình Thuận) yêu cầu tòa tuyên buộc chồng chị C. phải xin lỗi công khai... Tuy thừa nhận mình nói vậy là sai nhưng chồng chị C. cho rằng đó chỉ là câu nói xuất phát trong lúc cãi nhau, không phải là một câu khẳng định nên chỉ đồng ý xin lỗi kín...

Sau khi nghị án, HĐXX cho rằng tuy pháp luật ghi nhận danh dự, nhân phẩm của cá nhân được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ nhưng cuộc sống thường xảy ra bất hòa, việc cãi vã, chửi bới nhau khó tránh khỏi sự xúc phạm đến các bên. Tuy nhiên, chỉ những hành vi xâm phạm nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm của người khác mới phải chịu các chế tài của pháp luật. Trong khi đó, những lời nói của chồng chị C. chỉ là lời nói trong lúc cãi nhau, không có tính chất khẳng định. Tuy có xúc phạm tới chị H. nhưng chưa tới mức phải tổ chức xin lỗi công khai như chị H. yêu cầu. Vì thế tòa bác đơn...

Không thể chối trách nhiệm

Không đồng ý, chị H. kháng cáo toàn bộ bản án. Đầu tháng 3-2011, TAND tỉnh Bình Thuận đã đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm. Tại tòa, chị H. cho rằng lời nói của chồng chị C. đã được nhiều tiểu thương buôn bán trong chợ và nhiều người khác nghe thấy nên danh dự của chị bị xâm phạm, tạo nguồn dư luận xấu làm thiệt hại đến uy tín kinh doanh... Do vậy, chị vẫn yêu cầu chồng chị C. phải tổ chức xin lỗi công khai tại nơi đã xúc phạm chị. Tuy nhiên, chồng chị C. vẫn giữ nguyên quan điểm ban đầu...

HĐXX nhận định căn cứ vào quyết định xử phạt hành chính (công an phường đã ra quyết định xử phạt hành chính chồng chị C. 80.000 đồng về hành vi này) và biên bản hòa giải có thể khẳng định chồng chị C. đã phát ngôn như trên. Tuy lời nói của chồng chị C. chỉ là lời nói trong lúc cãi nhau nhưng lời nói lại thiếu căn cứ, gây hiểu nhầm, xúc phạm tới danh dự, nhân phẩm của chị H. Do vậy, yêu cầu của chị H. buộc chồng chị C. phải công khai xin lỗi là có căn cứ. Tòa cấp phúc thẩm tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của phía nguyên đơn.

Xin lỗi công khai là hợp lý Các vụ kiện do một bên có lời nói không đúng sự thật, xúc phạm đến uy tín, danh dự thường khó xử lý nếu như người nói lời xúc phạm chối bỏ. Trong vụ án này, chồng chị C. đã thừa nhận mình có lời nói sai trái, đã bị phạt hành chính thì có thể xác định chính xác việc khởi kiện của chị H. là có căn cứ. Tôi đồng tình bản án của tòa phúc thẩm. Lời nói trên của chồng chị C. nếu không có chứng cứ để chứng minh là đúng thì rõ ràng là sự xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của chị H., nhất là xảy ra tại nơi chị H. kinh doanh, trong lúc có đông người. Chồng chị C. phải xin lỗi công khai chị H. là việc làm hợp lý. Luật sư ĐÀM BẢO HOÀNG, Đoàn Luật sư TP.HCM

HỒNG TÚ