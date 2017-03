Căm phẫn tài xế taxi kéo lê xác nạn nhân hơn 1km

Ngày 30/3, Tòa án nhân dân thành phố Nam Định đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Nguyễn Viết Hải (sinh năm 1984, trú tại phường Năng Tĩnh, TP.Nam Định) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Theo cáo trạng, Nguyễn Viết Hải là lái xe taxi của công ty cổ phần thương mại Quốc tế An Hòa. Khoảng 22 giờ ngày 15/11/2009, Hải lái xe taxi biển kiểm soát 29Z-6993 chở 6 khách đi từ đường Trần Nhật Duật về Chi nhánh Công ty cổ phần may Sông Hồng bên quốc lộ 10. Khi đến ngã ba giao nhau giữa đường Mạc Thị Bưởi và đường Quang Trung, Hải không cho xe giảm tốc độ và thiếu quan sát khi điều khiển xe nên đã đâm vào chị Đặng Thị Minh Loan (SN 1968, trú tại Phù Nghĩa, P.Hạ Long, TP.Nam Định) điều khiển xe mô tô BKS 90F5-8757 chạy cùng chiều vừa rẽ từ đường Quang Trung vào đường Mạc Thị Bưởi. Khi xe đổ, chị Loan bị ngã xuống đường phía trước đầu xe ô tô và bị mắc kẹt trong gầm xe.

Sau khi gây tai nạn, mặc dù hành khách trên xe yêu cầu dừng lại nhưng Hải vẫn cố tình tăng tốc bỏ chạy. Trên đường đi, tuy cửa đóng kín nhưng Hải và hành khách vẫn phát hiện tiếng va đập phát ra từ gầm xe. Hành khách trên xe nhiều lần yêu cầu Hải dừng xe nhưng Hải vẫn cố tình cho xe tiếp tục chạy. Chỉ đến khi cách hiện trường xảy ra tai nạn 1,4 km Hải mới dừng xe lại, tắt máy, xuống xe và phát hiện xác chị Loan mắc trong gầm xe. Hải lên xe nổ máy cho xe lùi lại với mục đích để xác chị Loan rơi xuống đường. Sau đó Hải lên xe, đưa trả khách rồi đi lòng vòng, thuê phòng ngủ qua đêm. Hành vi phạm tội của Hải đã làm dư luận hết sức bất bình, căm phẫn.

Tại phiên tòa, Hải thừa nhận đã gây tai nạn nhưng cho rằng việc lái xe chạy trốn là do tinh thần hoảng loạn và không biết dưới gầm xe có nạn nhân. Hội đồng xét xử đã đưa ra nhiều chứng cứ khẳng định hành vi của Hải là cố tình bỏ trốn. Tuy nhiên, kết quả giám định pháp y của Cơ quan giám định pháp y chỉ cho biết chị Đặng Thị Minh Loan chết do đa chấn thương, nhưng không xác định được vết thương nào là do bị ngã, vết thương nào do va đập với gầm xe khi xảy ra tai nạn, vết nào do va đập khi bị kéo rê và cũng không xác định được thời gian chết (chết do tai nạn hay chết do bị kéo rê trên đường). Do đó, Hải chỉ bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” theo khoản 2, điều 202 Bộ luật Hình sự.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Viết Hải 9 năm tù giam. Ngoài bị phạt tù, Hải còn bị phạt cấm hành nghề lái xe trong 4 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù. Được biết, công ty cổ phần thương mại quốc tế An Hòa và gia đình Nguyễn Viết Hải đã hỗ trợ gia đình nạn nhân tổng cộng 90 triệu đồng.

Theo TTXVN/VTC