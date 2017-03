Cảm phục cậu bé lớp 7 cứu sống 2 người trong lũ dữ

Trước đó, anh Võ Huân và anh Võ Phong (trú thôn Đông Huề, xã Vượng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) đã bất chấp nguy hiểm lao ra lũ dữ cứu sống hai học sinh vào sáng 15-10. Hai học sinh được cứu là em Nguyễn Hùng Bá (trú thôn 10, xã Vượng Lộc, Can Lộc) và em Võ Văn Đạt (trú xã Thiên Lộc, Can Lộc), cùng là học sinh lớp 8 Trường THCS Vũ Diệm, xã Vượng Lộc. Hai em chở nhau đến trường trên chiếc xe đạp điện, đến gần cầu Đông Huề bị nước lũ cuốn cả người và xe. Nhìn thấy hai em đang chới với giữa dòng nước, anh Phong liền lao xuống, bơi theo kéo được em Bá vào bờ. Do dòng nước chảy mạnh và xiết nên anh Phong bị kiệt sức. Rất may lúc này anh Huân đang trên đường đi làm, thấy em Đạt đang bị nước cuốn trôi theo dòng lũ liền lao xuống cứu được em Đạt.