Cấm tất cả phương tiện lưu thông khu vực cầu bị đâm sập

Thông báo từ Sở GTVT tỉnh Hải Dương cho biết: Để triển khai thi công lao lắp dầm bê tông cốt thép dự ứng lực thay thế cho dầm đã bị hư hỏng tại nhịp giữa, thi công dầm ngang, mối nối dọc khoang thông thuyền cầu An Thái ở Km 13+250 đường tỉnh 388; Sở GTVT giao Công ty TNHH BOT đường 188 thông báo điều chỉnh phân luồng giao thông phục vụ thi công sửa chữa khẩn cấp hư hỏng cầu An Thái như sau:

Từ 13 giờ 30 đến 22 giờ ngày 10-4 (thi công lao lắp dầm) cấm tất cả người, phương tiện đường bộ và đường thủy lưu thông qua cầu An Thái. Từ 13 giờ 30 ngày 17-4 đến 13 giờ 30 ngày 19-4 (thi công dầm ngang, mối nối dọc, mở rộng cánh biên) cấm tất cả ô tô các loại lưu thông qua cây cầu trên.



Khu vực cầu bị gẫy do tàu Thành Luân 28 đâm ngày 6-3 đang được sửa chữa

Ngoài ra, Sở GTVT tỉnh Hải Dương đề nghị Công ty TNHH BOT đường 188 có trách nhiệm phối hợp với lực lượng Thanh tra Sở GTVT, Công an huyện Kinh Môn, Công an huyện Kim Thành tiếp tục trực gác 24/24 giờ để hướng dẫn, điều tiết người, phương tiện giao thông đảm bảo an toàn giao thông; đồng thời, làm việc với các cơ quan thông tin đại chúng để thông báo ngay nội dung trên từ ngày 7-4.



Ngoài các khoảng thời gian trên, việc phân luồng giao thông qua cầu An Thái thực hiện theo Thông báo số 506/TB-SGTVT ngày 25-3-2016 của Sở GTVT, các nội dung khác về phân luồng giao thông phục vụ thi công sửa chữa hư hỏng khẩn cấp cầu An Thái thực hiện đúng như Thông báo số 376/TB-SGTVT ngày 7--2016 của Sở GTVT.

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 6-3, tàu thủy Thành Luân 28 trọng tải khoảng 3.000 tấn mang số hiệu HP 3016 do Trần Huy Du (SN 1977, ở Giao Thủy - Nam Định) điều khiển bất ngờ đâm vào dầm cầu An Thái (Kinh Môn, Hải Dương). Cú đâm mạnh khiến dầm cầu An Thái bị hư hỏng nặng, giao thông qua cây cầu này bị gián đoạn nhiều ngày. Đến ngày 17-3, con tàu Thành Luân 28 mới được cơ quan chức năng di chuyển ra khỏi vị trí mắc kẹt.