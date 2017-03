Cấm tàu thuyền ra khơi do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới

Thực hiện Công điện số 42/CĐ-TW hồi 22 giờ ngày 11-12-2016 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT - Ủy ban Quốc gia TKCN, Công văn khẩn số 7218/UBND-KT ngày 12-12-2016 của UBND TP về việc khẩn trương triển khai các phương án, biện pháp phòng, tránh, ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông; để đảm bảo an toàn cho người, tàu thuyền đánh bắt thủy sản, đò ngang, đò dọc, tàu nhà hàng, tàu cánh ngầm và tàu du lịch hoạt động trên sông, trên biển và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do ảnh hưởng của Áp thấp nhiệt đới gần bờ gây ra, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN TP yêu cầu:



- Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP, UBND huyện Cần Giờ, Chi cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản TP bằng mọi biện pháp thực hiện thông báo, yêu cầu ngư dân và các chủ phương tiện tàu thuyền đánh bắt thủy sản trên sông, trên biển vào bờ hoặc tìm nơi tránh trú an toàn; chấp hành lệnh nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi hoạt động thủy sản. Sở GTVT TP , Cảng vụ Hàng hải TP và UBND các quận, huyện yêu cầu các chủ bến và chủ phương tiện đò ngang, đò dọc, tàu du lịch, tàu cánh ngầm, tàu nhà hàng chấp hành lệnh nghiêm cấm xuất bến hoạt động. Lệnh cấm có hiệu lực kể từ 21 giờ ngày 12-12-2016 cho đến khi có lệnh mới.

Thông báo cho các chủ bến và chủ phương tiện về diễn biến của áp thấp nhiệt đới gần bờ để chủ động tổ chức các biện pháp phòng, tránh, ứng phó; khẩn trương sắp xếp các tàu thuyền đang neo đậu tại bến được an toàn trước ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gần bờ; tuyệt đối không để người trên tàu thuyền, lồng bè, sở đáy, chòi canh, khu nuôi trồng thủy sản ven sông, ven biển.

- Bộ Chỉ huy Bộ độibiên phòng TP kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tại cửa sông, cửa biển, kiên quyết không cho tàu thuyền ra khơi theo lệnh cấm này. Bộ Tư lệnh TP, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP, Cảnh sát PCCC TP và Công an TP duy trì sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để tổ chức cứu hộ, cứu nạn kịp thời khi có lệnh điều động.

- Công an TP, Sở GTVT TP và Cảng vụ Hàng hải TP chỉ đạo lực lượng tổ chức kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các đò ngang, đò dọc, tàu du lịch, tàu cánh ngầm, tàu nhà hàng còn đang hoạt động trên các tuyến hàng hải, đường thủy nội địa; yêu cầu nhanh chóng điều khiển phương tiện cập bến an toàn, tránh để xảy ra sự cố do ảnh hưởng của sóng to, gió lớn gây ra.

Các đơn vị báo cáo thường xuyên, kịp thời các tình huống xấu xảy ra (nếu có) về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN TP, số điện thoại: 08 38 297 598, số fax: 08 38 232 742.