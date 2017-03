Cấm xe giường nằm: Nhà xe đau đầu, hành khách tiếc nuối

* Đại diện Công ty cổ phần thương mại vận tải và dịch vụ du lịch Phương Trang: Ảnh hưởng lớn tới các doanh nghiệp Hiện nay tất cả các tuyến vận tải hành khách từ TP.HCM đi các tỉnh miền Trung và miền Bắc đều phải qua đèo Cả, đèo Cổ Mả. Tương tự, các tuyến từ TP.HCM đi Lâm Đồng đều qua đèo Prenn, đèo Chuối... Do đó nếu thực hiện cấm loại xe giường nằm đi qua đèo, núi thì sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến các doanh nghiệp vì sẽ không biết đưa xe giường nằm đi hoạt động ở đâu. Trong khi đó, nhu cầu hành khách đi xe giường nằm rất lớn nên hầu hết doanh nghiệp đều đã chuyển đổi từ xe ghế ngồi sang xe giường nằm, nhất là các tuyến từ trên 300km. Nhiều hành khách thích đi xe giường nằm nhất là vào ban đêm vì đến sáng là đến nơi. Vấn đề chính là Tổng cục Đường bộ VN cần có khảo sát kỹ những tuyến đường đèo dốc, nhất là ở các tỉnh phía Bắc. Bởi vì nếu đường không bảo đảm an toàn thì không những xe giường nằm mà kể cả xe ghế ngồi không đảm bảo an toàn cũng nên cấm. * Ông Nguyễn Văn Khải(phó chủ nhiệm Hợp tác xã xe khách Trung Nam, TP.HCM): Không nên đặt ra quy định riêng ở VN Loại xe giường nằm đã được các cơ quan chức năng quốc tế xác định thiết kế đảm bảo độ an toàn cho xe chạy trên đường bằng và đường đèo dốc. Do đó, tôi rất ngạc nhiên khi Bộ GTVT có ý kiến đưa ra quy định riêng ở VN cấm loại xe giường nằm hoạt động trên đường đèo dốc. Nếu thực hiện ý định này thì sẽ cấm rất nhiều tuyến đường từ TP.HCM ra Hà Nội vì phải qua nhiều đèo dốc. Điều này sẽ gây thiệt hại rất lớn cho các doanh nghiệp vì mỗi xe giường nằm được đầu tư vài tỉ đồng/xe và doanh nghiệp sẽ đưa xe này chạy ở đâu. Việc xảy ra tai nạn ở Lào Cai cần được xem xét ở nhiều góc độ: lái xe đã xử lý ra sao, xem lại đoạn đường đó có khiếm khuyết gì cần được sửa chữa, mở rộng ra sao. Nếu các cơ quan chức năng thấy đoạn đường đó không an toàn thì chỉ nên cấm ở đoạn đường đó, thay vì cấm tất cả các loại xe chạy qua đèo dốc. N.ẨN