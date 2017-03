Cấm xe hơn 40 tuyến phố dịp thi ĐH và CĐ đợt 2

Cảnh sát giao thông sẽ tiến hành phân luồng đợt thi Đại học. (Ảnh: Mạnh Hùng/Vietnam+)

Theo đó, sẽ có hơn 40 tuyến đường bị cấm trong dịp này.



Theo kế hoạch phân luồng vừa được Công an Hà Nội ban hành, từ ngày 8-10/7, thành phố sẽ tạm cấm các loại xe khách trên 30 chỗ ngồi, xe tải, xe ca đi từ 5 giờ - 8 giờ, 10 giờ 30 – 13 giờ 30, 15 giờ 30 – 19 giờ.



Cụ thể, sẽ cấm xe trên các tuyến đường: Đại La, Minh Khai, Giải Phóng, Trường Chinh, Nguyễn Trãi, Trần Phú, Tây Sơn, Nguyễn Lương Bằng, Tôn Đức Thắng, La Thành, Giảng Võ, Nguyễn Thái Học, Sơn Tây, Trần Phú, Điện Biên Phủ, Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Hàng Bài, Cát Linh, Thái Hà, Chùa Bộc, Tôn Thất Tùng, Phạm Ngọc Thạch, Đào Duy Anh, Xã Đàn, Đại Cồ Việt, Bạch Mai, Trương Định, Láng, Bưởi, Cầu Giấy, Xuân Thủy, Nguyễn Phong Sắc, Tô Hiệu, Hồ Tùng Mậu, Lạc Long Quân, Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê, Hoàng Quốc Việt.



Ngoài ra, Công an thành phố cũng quy định, trong thời gian diễn ra đợt 2 kỳ thi Đại học, Cao đẳng năm 2011 sẽ nghiêm cấm các phương tiện dừng đỗ dưới lòng đường, trước các điểm thi gây ùn tắc giao thông.



Công an thành phố cũng cho biết, các loại xe bus, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố... vẫn được phép hoạt động./.