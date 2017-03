Cấm xe khách, xe tải nhẹ trên 50 đường nội thành

Xe chở khách bắt khách trên. (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Cụ thể, cấm ôtô tải từ 1 tấn trở lên và xe chở khách 25 chỗ lưu thông trên 50 tuyến đường nội thành trong dịp Tết Canh Dần, với tthời gian cấm từ 6 giờ đến 22 giờ hàng ngày.Trong số tuyến đường cấm có nhiều tuyến đường chính như Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Tràng Thi, Tràng Tiền, Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Lê Duẩn, Giải Phóng, Lò Đúc, Phố Huế, Hàng Bài, Bà Triệu, Nguyễn Trãi, Tây Sơn.Đồng thời, cấm xe khách và ôtô tải có tải trọng đến 1,25 tấn qua lại từ phía Nam qua cầu Thanh Trì, Vĩnh Tuy sang Quốc lộ 1 và 5 trong giờ cao điểm, buổi sáng từ 6 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút và buổi chiều từ 16 giờ 30 phút đến 20 giờ.Các loại ôtô tải có tải trọng trên 10 tấn chỉ được phép hoạt động từ 22 giờ đên hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau.Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa yêu cầu Sở Giao thông vận tải khẩn trương nghiên cứu, lập đề án quản lý hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe taxi trên địa bàn thành phố giai đoạn 2010-2015 và nghiên cứu đến 2030, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố trước ngày 10/2.Thành phố cũng yêu cầu Sở Giao thông Vận tải và Công an thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra hoạt động của các phương tiện xe taxi trên địa bàn thành phố, xử lý nghiêm các trường hợp xe taxi đỗ, dừng không đúng quy định; đi không đúng làn đường, phần đường quy định; tranh giành khách, phóng nhanh vượt ẩu góp phần đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông.Từ tháng 3/2010, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội chủ trì và phối hợp với công an thành phố, các sở, ngành liên quan nghiên cứu, có biện pháp kiểm soát, hạn chế phát triển, không làm gia tăng số lượng xe taxi hoạt động trên địa bàn Thủ đô./.