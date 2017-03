Cấm xe quá tải vào cao tốc Long Thành

“Từ 5 giờ ngày 23-7, Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E - đơn vị quản lý, khai thác tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây) sẽ từ chối cho các xe quá tải lưu thông vào đường cao tốc. Các xe bị xác định quá tải sẽ được yêu cầu quay đầu tại các trạm thu phí của tuyến cao tốc này” - chiều 22-7, bà Nguyễn Thị Hoài Phương, Phó Giám đốc VEC E, khẳng định.

Cân “tàng hình” điểm danh xe quá tải

Theo bà Phương, hiện hệ thống cân đã được lắp đặt tại Trạm thu phí Long Phước (TP.HCM, trên làn đường hướng từ TP.HCM đi Dầu Giây) và Trạm thu phí Dầu Giây (Đồng Nai, trên làn đường hướng từ Dầu Giây đi TP.HCM).

Hệ thống cân tải trọng bao gồm hai thanh cảm biến thạch anh (theo công nghệ Thụy Sĩ), được gắn chặt phía dưới nền đường. Khi hai bánh cuối cùng của xe đi qua các thanh cảm biến, các dữ liệu như hình ảnh, biển số và tải trọng xe sẽ được hiện lên màn hình. Hệ thống máy tính của trạm cũng tự truy cập vào dữ liệu của cơ quan đăng kiểm để đối chiếu và kết luận xe có quá tải hay không, mức độ ra sao.

“Các thanh cảm biến thạch anh được chôn dưới mặt đường nên xe đi qua không nhận ra. Ưu điểm của cân này là không sợ các tài xế phá hoại. Ngoài ra, công nghệ thạch anh còn không bị phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm của môi trường nên mức sai số luôn ổn định” - đại diện VEC E cho hay.

Có mặt tại Trạm thu phí Long Phước trước giờ “G”, PV nhận thấy rất nhiều tài xế tỏ ra bất ngờ khi bị nhân viên của trạm nhắc nhở xe đã chở quá tải. “Ban đầu tôi không tin tưởng vì chẳng thấy họ cân xe. Nhưng khi nhân viên đưa tờ phiếu, trên đó các thông số hiển thị khớp với dữ liệu của xe và số hàng hóa thì tôi phải tin thôi” - ông Nguyễn Thế Lâm, tài xế một xe đầu kéo, nói.

Kết quả cân xe sẽ được hiển thị trên màn hình và in ra phiếu (ảnh nhỏ) để tài xế “tâm phục, khẩu phục”. Ảnh: P.TĨNH

Quá tải sẽ bị buộc quay đầu

Theo bà Nguyễn Thị Hoài Phương, hệ thống cân tải trọng tự động đã được vận hành thử nghiệm từ ngày 20-7. Trong những ngày đầu tiên, có khoảng 17% lượng xe được cân cho kết quả quá tải (gần 200 đến hơn 300 xe/ngày đêm - NV) nhưng bước đầu các tài xế chỉ bị nhắc nhở. “Nhưng từ ngày 23-7, chúng tôi sẽ từ chối phục vụ những xe quá tải. Nghĩa là các xe sẽ bị buộc quay đầu, không tiếp tục lưu thông trên tuyến cao tốc này” - bà Phương khẳng định.

Do thẩm quyền xử phạt hay tạm giữ xe quá tải thuộc các cơ quan chức năng nên VEC E đã xây dựng kế hoạch phối hợp với Cục CSGT (C67) Bộ Công an và công an các địa phương để kiểm soát xe quá tải 24/24 giờ. Các thông tin về xe quá tải sẽ được VEC E cung cấp cho CSGT làm cơ sở xử phạt.

Ông Nguyễn Viết Tân, Giám đốc VEC E, cho biết thêm hiện lưu lượng xe lưu thông qua cao tốc Long Thành - Dầu Giây xấp xỉ mức thiết kế (hơn 30.000 lượt xe/ngày đêm). Trong những ngày cuối tuần hay lễ, tết, lượng xe tăng cao nên việc buộc các xe quá tải quay đầu sẽ gặp khó khăn. “Trường hợp nếu yêu cầu xe quay đầu có thể dẫn đến ùn tắc thì VEC E sẽ thông báo để CSGT đứng ở vị trí thuận lợi, thông thoáng (như tại nút giao với quốc lộ 51) lập biên bản xử phạt” - ông Tân nói.