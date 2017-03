'Cảm xúc tập thể làm bối rối người quản lý cây xanh'

Tôi đã từng ủng hộ việc chặt bỏ cây xà cừ trong phố

Năm 1969, chỉ sau một đêm bão lớn, Hà Nội đổ gẫy hơn 500 cây xanh. Thành phố mất cả tháng trời để dọn cây đổ ra đường. Ấy là chuyện ghê gớm vì nội thành có 44 km2 (so với gần 200km hiện nay).

Phần lớn những cây đổ năm ấy là cây xà cừ và cây hoa phượng.

Nhà tôi trên phố Bà Triệu, 50 năm qua tôi đã chứng kiến 3 lần cây xà cừ trồng trước cửa nhà đổ trong mưa bão: cây xà cừ lớn nhanh, thân to, nặng, rễ nông, mưa nhiều nhũn đất quanh gốc, gió to rung cây vài lần là đổ.

Tôi đã vài lần lên tiếng về loại cây này không phải cổ thụ, cây to đến mấy cũng chừng 50-60 tuổi thôi và khá nguy hiểm khi trồng trong phố... để các bạn yêu cây quá thì cũng nên tìm hiểu thêm.

Nói vậy, tôi cũng hơi hối hận, nhỡ người ta, không tính gì đến cây khỏe, cây yếu, ảnh hưởng tốt hay xấu đến từng hoàn cảnh vị trí, cứ nhè cây xà cừ mà chặt hết thì ắt là Hà Nội sẽ thảm thương lắm.

Thừa tình yêu, thiếu chuyên nghiệp

Hà Nội bắt đầu được xây dựng theo kiểu châu Âu từ cuối TK19, điều đáng chú ý là người ta lập ra vườn ươm cây, phòng thí nhiệm thực vật sớm hơn xây dựng đường phố cả chục năm, để phố đến đây đã có cây to, cao, đẹp sống khỏe mọc hai bên đường.

Tristan Morel – một KTS người Pháp đang nghiên cứu về cây xanh Hà Nội cho biết, đã có tài liệu thống kê số lượng cây trồng hàng năm, loại cây, chi phí trồng và chăm sóc, theo dõi sự sinh trưởng và tác động của cây đối với đô thị Hà Nội từ năm 1900.

Công việc này do Sở Canh Nông thực hiện liên tục, kết quả hàng năm báo cáo Hội đồng Thành phố và lưu trữ một cách khoa học cho đến nửa đầu TK20

Tristan Morel cũng cho biết: không có những số liệu tương tự tại Hà Nội hiện nay.

Tại các hội thảo, diễn đàn quản lý cây xanh đô thị cũng khó tìm hiểu mô hình quản lý…

Điều rõ ràng là không thể tìm thấy trên mạng bản đồ quản lý cây xanh Hà Nội – một việc làm quá dễ trong thời đại công nghệ số hiện nay.

Chúng ta sống với cây xanh phố phường hàng ngày, nhưng rất khó khăn để biết nó được trồng khi nào, hiện trạng sức khỏe của nó ra sao, những tác động lợi hại đến cuộc sống cư dân sống quanh nó thế nào...

Trích trong nghiên cứu về Hà Nội (Sociable Space in a City of Life – the Case of Hanoi 2004), hai tác giả người Thụy Điển Mikael Backmans và Maria Rundqvist đã mô tả cây xanh tại khu tập thể Nguyễn Công Trứ với mặt bằng vị trí, loại cây và cách cư xử thận trọng của cư dân với cây xanh trong KTT.