Camera xử phạt giao thông trên 200 tuyến đường TP HCM

Ngày 25/2, tại buổi "Đối thoại cùng chính quyền thành phố" về an toàn giao thông do Đài tiếng nói nhân dân TP HCM tổ chức, vấn đề xử phạt bằng camera ghi hình đã được nhiều người lên tiếng. Các ý kiến cho rằng, tai nạn và ùn tắc trên địa bàn thành phố trong những năm qua tăng là do ý thức chấp hành luật kém.



"Khi không có cảnh sát giao thông, taxi và ôtô cá nhân ngang nhiên đậu dưới lòng đường, vỉa hè làm cho kẹt xe trở nên nghiêm trọng", anh Minh Hoàng (45 tuổi, quận Bình Thạnh) đề nghị cơ quan chức năng tăng cường xử phạt "nguội" bằng camera ghi hình.



Đại tá Võ Văn Nhuận, Trưởng phòng CSGT đường bộ, đường sắt công an TP HCM cho biết, hiện nay công an thành phố lắp camera ghi hình cố định trên 200 tuyến đường để phục vụ xử phạt người vi phạm giao thông. Trong năm 2011, cơ quan chức năng đã xử phạt người vi phạm thông qua hình ảnh camera trên 36.000 trường hợp. Đầu năm nay, đã có 1.200 trường hợp bị xử phạt qua hình ảnh.



"Năm nay, công an thành phố sẽ tăng cường xử phạt nguội bằng camera ghi hình người vi phạm, sau đó gửi về địa phương để giáo dục", ông Nhuận nhấn mạnh.







Một tài xế taxi bị xử phạt vì đậu xe dưới lòng đường. Ảnh: Tá Lâm.

Theo Tá Lâm ( VNE)



Tiếp tục đưa ra dẫn chứng cho thấy việc lấn chiếm lòng, lề đường làm nơi kinh doanh buôn bán cũng là một trong những nguyên nhân làm cho ùn tắc giao thông càng trở nên nghiêm trọng, người dân thành phố đề nghị UBND thành phố phải có giải pháp để thiết lập lại trật tự.Trước đề nghị của người dân về việc lập lại trật tự hè đường, tránh tình trạng buôn bán lộn xộn, Phó ban pháp chế HĐND thành phố Trương Lâm Danh cho biết, đã đi khảo sát và nhận thấy tình trạng này phổ biến ở nhiều quận, huyện. "Người lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh buôn bán đa số là người nghèo cho nên cần nghiên cứu để có những giải pháp phù hợp", ông Danh nói.Ông Danh cũng cho biết, kỳ họp chuyên đề An toàn giao thông sắp tới của HĐND thành phố sẽ đưa ra những giải pháp giải quyết vấn đề này.Đầu năm nay, TP HCM đã xảy ra 75 vụ tai nạn làm bị thương 40 người và làm chết 65 người. So với cùng kỳ đã giảm 46% số vụ, 45% số người bị thương và 39% số người chết. Về ùn tắc, giảm 16 vụ so với cùng kỳ.Công an thành phố tăng cường lực lượng xử phạt, tập trung vào các lỗi vi phạm tốc độ, uống rượu bia, đi ngược chiều và xử lý taxi, ôtô cá nhân dừng đỗ không đúng chỗ… và xử lý trên 135.000 vụ vi phạm an toàn giao thông, tước giấy phép trên 7.000 trường hợp vi phạm, tạm giữ trên 9.000 phương tiện, xử lý 600 người vi phạm nồng độ cồn...