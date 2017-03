Cần biện pháp mạnh để tái lập trật tự

Đôn đốc địa phương đòi lại hành lang bị “đánh cắp” Việc đảm bảo hành lang an toàn đường bộ có ý nghĩa tích cực trong việc kéo giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông. Nhưng việc giải tỏa những công trình vi phạm rất nan giải, thường chỉ có thể thực hiện được khi kết hợp với các dự án chỉnh trang đô thị hoặc nâng cấp đường. Do vướng kinh phí nên các dự án này không thể hoàn thành ngay được nhưng UBND TP sẽ thường xuyên đôn đốc, yêu cầu các địa phương thực hiện đúng kế hoạch lập lại trật tự an toàn đường bộ, đường sắt theo quyết định của Thủ tướng. ÔngNGUYỄN THÀNH TÀI, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Thiệt hại không tính hết được Thời gian qua, nhà nước đã đầu tư rất nhiều tiền để xây mới hàng trăm cây cầu, loại bỏ các bến phà nhưng tốc độ lưu thông của ôtô lại thấp hơn trước do bị ảnh hưởng bởi tình trạng “nhà bâu đường”. Bị “kèm cặp” bởi hàng loạt biển báo hạn chế tốc độ nên các tài xế mỗi khi thấy vắng bóng CSGT sẽ tăng tốc để bù giờ và đây là nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông. Bên cạnh đó, hiện nhiều địa phương lại tận dụng các tuyến tránh, tuyến quốc lộ làm trục tựa, điểm nhấn cho các quy hoạch dân cư, thương mại áp sát hai bên đường. Các tuyến đường cấp thấp hơn cũng chung cảnh ngộ. Khi một trục đường bị rối loạn, xáo trộn chức năng thì ý đồ, mục đích đầu tư sẽ không đạt được và gây ra những thiệt hại khó thể tính hết được. Kỹ sư VŨ ĐỨC THẮNG, Phó Chủ tịch Hội Tư vấn khoa học công nghệ và quản lý TP.HCM