Cán bộ Agribank tham ô hàng chục tỉ đồng để đánh bạc

Ngày 15-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa chuyển hồ sơ sang VKS tỉnh, đề nghị truy tố giám đốc, phó giám đốc và các cán bộ Agribank Chi nhánh Nam Trà My (Quảng Nam) về tội tham ô, đánh bạc, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo đó, công an đề nghị truy tố Nguyễn Hữu Khánh (phó giám đốc ngân hàng), Nguyễn Sơn Hải (cán bộ kho quỹ), Võ Hồng Sự (cán bộ kế toán) về tội tham ô và đánh bạc. Các bị can Lê Tự Bán (giám đốc), Đoàn Hưởng (phó giám đốc) bị truy tố tội thiếu trách nhiệm… Ngoài ra, chín người khác bị đề nghị truy tố về tội tổ chức đánh bạc.

Công an thực hiện việc bắt giữ cán bộ Ngân hàng Agribank Chi nhánh Nam Trà My. Ảnh: DH

Theo hồ sơ, từ tháng 6-2010 đến tháng 12-2013, Khánh, Sự và Hải chơi cá độ bóng đá qua mạng. Thua độ nên ba người câu kết chiếm đoạt tiền Ngân hàng Agribank Chi nhánh Nam Trà My bằng cách: Ghi giấy nộp tiền khống rồi yêu cầu các giao dịch viên chuyển tiền mặt đến tài khoản ghi trong giấy nộp tiền. Các bị can nói là tiền đã thu nên các giao dịch viên thực hiện theo lệnh miệng. Ngoài ra, Hải còn tự vào kho quỹ lấy tiền, nhờ người chuyển vào tài khoản do Hải, Khánh cung cấp. Với cách trên, các bị can đã chiếm đoạt của Agribank Nam Trà My hơn 25,4 tỉ đồng. Sự việc chỉ vỡ lở vào cuối năm 2013, khi Agribank Quảng Nam tổ chức kiểm quỹ tiền mặt tại Agribank Nam Trà My.

Các bị can khai nhận toàn bộ số tiền tham ô đã bị “nướng” hết vào các trận cá độ bóng đá và trả nợ cá nhân…

Theo công an, các bị can thực hiện trót lọt hành vi phạm tội trong thời gian dài là do Ban Giám đốc Agribank Nam Trà My đã buông lỏng quản lý, không thực hiện kiểm tra, kiểm soát hoạt động tài chính của ngân hàng. Các bị can Lê Tự Bán (giám đốc), Đoàn Hưởng (phó giám đốc) đã ký nhiều loại giấy tờ quan trọng nhưng không kiểm tra, đối chiếu số liệu để Khánh, Hải và Sự rút tiền.

Cụ thể, từ tháng 7-2010 đến tháng 12-2013, ông Bán và thủ quỹ, trưởng phòng kế toán không một lần tổ chức kiểm kê quỹ cuối ngày nhưng ký vào sổ kiểm quỹ theo số liệu do Hải tự ghi. Ông Bán giữ một trong ba chìa khóa mở kho quỹ nhưng giao luôn chìa khóa của mình cho Hải, tạo điều kiện cho Hải tự do ra vào kho để lấy tiền. Đối với ông Hưởng, được ông Bán ủy quyền chịu trách nhiệm điều hành công việc tại Agribank Chi nhánh Nam Trà My nhưng không làm tròn trách nhiệm. Mặc dù được giao giữ chìa khóa kho quỹ nhưng Hưởng lại giao cho Hải quản lý.

Cơ quan điều tra cũng xác định nhiều sai phạm của hàng loạt cán bộ, lãnh đạo Ngân hàng Agribank Quảng Nam nhưng chỉ kiến nghị cơ quan chức năng xử lý kỷ luật. Cụ thể, công an kiến nghị Ngân hàng nhà nước tỉnh Quảng Nam có hình thức xử lý nghiêm một lãnh đạo Agribank Quảng Nam và hai thành viên khác vì làm qua loa, chiếu lệ khi được phân công làm trưởng đoàn kiểm tra quỹ đột xuất tại Agribank Nam Trà My vào năm 2011 và 2012…