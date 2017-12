Cán bộ, chiến sĩ đảo Đá Đông nói gì khi bão đi qua?

Ngày 25-12, thông tin nhanh về tình hình phòng, chống cơn bão số 16 (bão Tembin) với Pháp Luật TP.HCM qua điện thoại, Trưởng đảo Đá Đông - Đại úy Trương Mai Bình cho biết đây là cơn bão lớn. Vì vậy trước khi bão đến, công tác chuẩn bị phòng, chống được quán triệt toàn đảo để hạn chế thiệt hại thấp nhất.



Đảo Đá Đông đã an toàn khi bão số 16 đi qua.

Theo đó, anh em trên đảo đã khẩn trương chằng néo nhà cửa, cơ sở kỹ thuật kỹ càng và chuẩn bị trú ẩn an toàn nên sau khi bão quét qua cán bộ, chiến sĩ trên đảo an toàn. Tuy nhiên, do cường độ bão lớn gây sóng to, gió lớn đã gây thiệt hại nhà giàn trồng rau và phần kè.

Theo Đại úy Trương Mai Bình, lúc 15 giờ chiều nay, 25-12, tình hình thời tiết trên đảo khá ổn định, thời bầu trời khá quang đãng. Cán bộ, chiến sĩ đang tập trung thu dọn khu vực trồng rau và ổn định cuộc sống, tinh thần anh em chiến sĩ trên đảo.

Hiện các thiệt hại trên đảo đã thống kê báo cáo cấp trên.